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Renata Rasseli

FOTOS: Veja quem prestigiou o mercado de arte e culinária em Vitória

A  2ª edição do Mercado de Arte& Culinária, capitaneado pela empresária Ludmila Perim, foi aberto nesta quinta-feira (14), no  Jardim Secreto, Praia do Canto

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

16 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Tadeu Bianconi, Ignez Capovilla, Flavia Dalla, Miro Soares, Lincoln Dias e Gabriel Lordello
Tadeu Bianconi, Ignez Capovilla, Flávia Dalla, Miro Soares, Ludmila Perim, Lincoln Dias e Gabriel Lordello Crédito: Mônica Zorzanelli
Foi sucesso a abertura da 2ª edição do Mercado de Arte& Culinária, capitaneado pela empresária Ludmila Perim, nesta quinta-feira (14), no seu Jardim Secreto, na Praia do Canto, Vitória. O evento movimentará as quintas e sextas do espaço, com exposição fotográfica com curadoria de Flavia Dalla, mini cinema, apresentações de música e dança e gastronomia, até o próximo 13 de novembro.
O DJ Zap e o Bar do Ceará foram as atrações da noite de abertura. Confira quem passou por lá na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.  

Abertura da A 2ª edição do Mercado de Arte& Culinária

PROFESSORES INFLUENTES

Notícia boa para a educação capixaba: a UVV foi classificada mais uma vez num ranking internacional. Entre os 10 mil pesquisadores mais influentes da América Latina, quatro são professores da universidade segundo o AD Scientific Index 2021. O ranking, conceituadíssimo no cenário científico internacional, considera a produção científica dos pesquisadores e seus respectivos impactos nos últimos cinco anos. O ranking leva em conta, por exemplo, a pontuação e o número de citações das pesquisas no Google Acadêmico. A Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da UVV, Denise Endringer, destaca que “é um momento de celebrar a ciência na UVV e a alta performance dos nossos pesquisadores”.

COMEMORAÇÃO

Luis Cordeiro, Marisa Cordeiro e Guerino Zanon
Luis Cordeiro, Marisa Cordeiro e Guerino Zanon: celebrando os 10 anos de fundação da Placas do Brasil, em Linhares Crédito: Cacá Lima

DIA MUNDIAL DO PÃO

O trigo faz parte do dia a dia do brasileiro em diversos alimentos, mas principalmente no pão francês, também apelidado de pão careca, jacó, pão de sal e carioquinha, dependendo da região do País. Apreciado em diferentes formatos, ele é responsável por cerca de 50% das vendas de pães nas padarias. No país, o consumo médio supera as 704 toneladas por mês.
No Dia Mundial do Pão, celebrado neste sábado (16),  Eduarda Buaiz é só orgulho por estar à frente da Buaiz Alimentos, que completa 80 anos e entrega excelência na mesa dos capixabas. A farinha de trigo Regina já faz parte do dia a dia das famílias, com suas versões tradicional, gourmet e integral, e sua linha industrial.

QUERIDOS DE RR

Gilson Pereira e Aline Pereira
Gilson Pereira e Aline Pereira: na festa da Placas do Brasil, em Linhares Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

O casal Dani Barreto e Edu Couzzi celebra a primeira semana de vida de sua primogênita, a baby Sophie. "Estamos radiantes e vivendo intensamente esses primeiros momentos de vida da nossa pequena. É um amor gigante", declara a empresária sobre a maternidade.
Emerson Cabral prepara a  primeira festa de Halloween do Modéstia às Favas, no dia 30 de outubro, às 21 horas. A noite terá decoração, DJ, bartender e menu degustação em homenagem aos clássicos do terror e suspense do cinema.
A advogada portuária Flavia Fardim participa do III Congresso de Direito Marítimo e Portuário da Associação Brasileira de Direito Marítimo (ABDM), que vai acontecer no próximo mês, em Santos. O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, é presença confirmada no evento, onde vai palestrar sobre a imprescindibilidade ou não do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) na contratação do trabalhador avulso.
Evolução constante e aprendizado sem fim. Essa é a mensagem que o “Desafio Ser Mais - Pega a Visão” quer passar para os participantes. Online e gratuito, o evento realizado pelo Sincades para os seus associados, acontece nesta segunda-feira (18) e tem como convidado o palestrante, empresário e escritor Rick Chesther.  Microempreendedorismo, gestão, criatividade e desafios da crise são alguns dos temas abordados na transmissão.
A pedagoga Noslaine C. Santa’Anna, mestre em Ciência da Educação e diretora do Grupo Coser Salvador, é a convidada especial do debate realizado pelo curso de Pedagogia da Faesa e aberto a estudantes e profissionais de todo Brasil, sobre a formação do professor na sociedade do conhecimento, que acontece nesta segunda-feira (18), às 19h. O evento faz parte da programação da 20ª Jornada Científica e Cultural Faesa, é gratuito e online.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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