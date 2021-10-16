FOTOS: Veja quem prestigiou o mercado de arte e culinária em Vitória

Tadeu Bianconi, Ignez Capovilla, Flávia Dalla, Miro Soares, Ludmila Perim, Lincoln Dias e Gabriel Lordello Crédito: Mônica Zorzanelli

Foi sucesso a abertura da 2ª edição do Mercado de Arte& Culinária, capitaneado pela empresária Ludmila Perim, nesta quinta-feira (14), no seu Jardim Secreto, na Praia do Canto, Vitória. O evento movimentará as quintas e sextas do espaço, com exposição fotográfica com curadoria de Flavia Dalla, mini cinema, apresentações de música e dança e gastronomia, até o próximo 13 de novembro.

O DJ Zap e o Bar do Ceará foram as atrações da noite de abertura. Confira quem passou por lá na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Abertura da A 2ª edição do Mercado de Arte& Culinária

PROFESSORES INFLUENTES

Notícia boa para a educação capixaba: a UVV foi classificada mais uma vez num ranking internacional. Entre os 10 mil pesquisadores mais influentes da América Latina, quatro são professores da universidade segundo o AD Scientific Index 2021. O ranking, conceituadíssimo no cenário científico internacional, considera a produção científica dos pesquisadores e seus respectivos impactos nos últimos cinco anos. O ranking leva em conta, por exemplo, a pontuação e o número de citações das pesquisas no Google Acadêmico. A Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão da UVV, Denise Endringer, destaca que “é um momento de celebrar a ciência na UVV e a alta performance dos nossos pesquisadores”.

COMEMORAÇÃO

Luis Cordeiro, Marisa Cordeiro e Guerino Zanon: celebrando os 10 anos de fundação da Placas do Brasil, em Linhares Crédito: Cacá Lima

DIA MUNDIAL DO PÃO

O trigo faz parte do dia a dia do brasileiro em diversos alimentos, mas principalmente no pão francês, também apelidado de pão careca, jacó, pão de sal e carioquinha, dependendo da região do País. Apreciado em diferentes formatos, ele é responsável por cerca de 50% das vendas de pães nas padarias. No país, o consumo médio supera as 704 toneladas por mês.

No Dia Mundial do Pão, celebrado neste sábado (16), Eduarda Buaiz é só orgulho por estar à frente da Buaiz Alimentos, que completa 80 anos e entrega excelência na mesa dos capixabas. A farinha de trigo Regina já faz parte do dia a dia das famílias, com suas versões tradicional, gourmet e integral, e sua linha industrial.

QUERIDOS DE RR

Gilson Pereira e Aline Pereira: na festa da Placas do Brasil, em Linhares Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

O casal Dani Barreto e Edu Couzzi celebra a primeira semana de vida de sua primogênita, a baby Sophie. "Estamos radiantes e vivendo intensamente esses primeiros momentos de vida da nossa pequena. É um amor gigante", declara a empresária sobre a maternidade.

Emerson Cabral prepara a primeira festa de Halloween do Modéstia às Favas, no dia 30 de outubro, às 21 horas. A noite terá decoração, DJ, bartender e menu degustação em homenagem aos clássicos do terror e suspense do cinema.

A advogada portuária Flavia Fardim participa do III Congresso de Direito Marítimo e Portuário da Associação Brasileira de Direito Marítimo (ABDM), que vai acontecer no próximo mês, em Santos. O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, é presença confirmada no evento, onde vai palestrar sobre a imprescindibilidade ou não do Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) na contratação do trabalhador avulso.

Evolução constante e aprendizado sem fim. Essa é a mensagem que o “Desafio Ser Mais - Pega a Visão” quer passar para os participantes. Online e gratuito, o evento realizado pelo Sincades para os seus associados, acontece nesta segunda-feira (18) e tem como convidado o palestrante, empresário e escritor Rick Chesther. Microempreendedorismo, gestão, criatividade e desafios da crise são alguns dos temas abordados na transmissão.