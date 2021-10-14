Indústria de painéis de MDF do ES celebra 10 anos de fundação

Parque fabril da Placas do Brasil Crédito: Divulgação

Indústria especialista na produção de painéis de MDF de alta qualidade, provenientes de florestas 100 % renováveis de eucalipto, a Placas do Brasil celebra neste quinta-feira (14), no Cerimonial Le Pallace, em Linhares (ES), com a presença de acionistas e convidados os 10 anos da assembleia de constituição, em que se formalizou a fundação da empresa. A Placas foi constituída oficialmente em 2011, e deu início a sua primeira produção em 2018.

Localizada no município de Pinheiros, norte do estado do Espírito Santo, a Placas do Brasil possui uma área total de 665.000 m², com cerca de 200.000 m² de área construída de planta fabril. Com investimentos superiores a R$ 600 milhões de reais, sua planta é totalmente contemporânea e possui equipamentos e tecnologia de última geração com a capacidade de produzir 30.000 m³ por mês de painéis de MDF naturais e 12.000 m³ por mês de painéis de MDF revestidos. Atualmente, a indústria emprega mais de 300 colaboradores, participando do desenvolvimento econômico de toda a região.

Sua estratégica localização é uma excelente fonte de abastecimento e logística para os mercados dos estados do Espírito Santo, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro Oeste. Hoje, a Placas do Brasil vende seus produtos para 22 dos 27 estados brasileiros.

INAUGURAÇÃO

Rafael Venâncio, Martha Salim, Daniela Gonçalves e Tiago Pinto: na inauguração da GiOlaser, referência em franquias de saúde e bem-estar no Brasil, em Vitória. A rede de clínicas de estética foi fundada pela atriz Giovanna Antonelli Crédito: Léo Gurgel

GIGANTE DOS CALÇADOS INFANTIS

Na Semana das Crianças, uma levantamento que anima a economia capixaba: é do Espírito Santo, mais precisamente do Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS), que a Pimpolho, gigante dos calçados infantis, escoa produtos para todos os estados brasileiros e mais de 40 países. Na lista, estão também brinquedos, meias, bodies e acessórios para alimentação infantil. Os números são superlativos: a movimentação média é de 4,6 mil pedidos entregues todos os meses, com 45 mil volumes expedidos, implicando em mais de 780 mil itens separados, movimentando 3,5 mil pallets no TIMS - um incremento e tanto à economia capixaba.

QUERIDAS DE RR

Bárbara e Raphaela Milet: em coquetel badalado no Shopping Vitória Crédito: Léo Gurgel

NOVO REFÚGIO

Cláudio Chieppe está investindo em um novo empreendimento nas Rota dos Ipês, em Domingos Martins. Trata-se do primeiro empreendimento do Estado, de alto padrão, com toda estrutura de resort. Localizado ao lado o Espelho d’Água, na Rota dos Ipês, batizado de Mudrah Eco Living, contará com unidades de um e dois quartos.

O novo condomínio é uma excelente opção para quem deseja viver, usufruir ou investir na região, famosa pela agradável temperatura, tanto no inverno como no verão, e pela proximidade de Vitória, a apenas 40 quilômetros da capital.

COQUETEL

Andreza Devens, Graziela Vargas e Leticia Amaral: prestigiando coquetel de novo espaço de bem-estar em Vitória Crédito: Léo Gurgel

SAÚDE E CÂNCER

No mês em que completa um ano de atividades, a Oncomédica, unidade de especializada em oncologia do Vitória Apart Hospital, está com uma programação diferente e especial para os pacientes com tratamento de câncer. Dentro da programação da campanha Outubro Rosa, a coordenadora da clínica Luana Pescuite está desenvolvendo várias iniciativas envolvendo as mulheres com momentos de relaxamento, autocuidado e bem-estar. Entre as atividades, musicoterapia, aula de automaquiagem, orientações sobre autocuidado, roda de conversa com psicóloga e assistente social, palestra com nutricionista e testemunho de vida.

TINTIM!

Elizabeth Rosetti e Jardel Santos: brindando a vida! Crédito: Léo Gurgel

SOFTWARE CAPIXABA FINALISTA EM PRÊMIO NACIONAL

O Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos do Governo do Estado (e-Docs) é finalista do Prêmio Case de Sucesso 4CIO Public Setor. A premiação será, nesta quinta-feira (14), em Foz do Iguaçu (PR).

Desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) em parceria com outros órgãos estaduais, o e-Docs se tornou, no início deste ano, a única alternativa para a abertura de processos no Poder Executivo Estadual.

Além de proporcionar mais agilidade e economia, o sistema contribui para a preservação ambiental com a redução de consumo de papel. Pelo e-Docs, é possível dar andamento a diversos processos relacionados com o licenciamento ambiental, a prestação de contas de bolsas e auxílios à pesquisa, a solicitação de isenção de ICMS, entre outros.

RR NEWS

O advogado Luiz Cláudio Allemand será um dos palestrantes do "Summit - Inteligência Artificial para Saúde. Compras Publicas de Inovação e Inteligência Artificial", importante evento nacional, promovido pelo InovaHC, hub de inovação do Hospital das Clínicas de São Paulo. Com transmissão online, ele que será realizado em outubro, no dia 15 e de 18 a 22 de outubro. Com coordenação científica do Subprocurador Geral de Justiça de Relações Institucionais do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), Arnaldo Hossepian, o evento debaterá sobre as compras públicas de inteligência artificial, uma das temáticas necessárias a serem fomentadas pelo Poder Público. Serão abordados aspectos importantes no desenvolvimento da tecnologia, os riscos e as condições de sua implantação, a necessidades de regulações, bem como os papéis que cada entidade pode exercer ao longo do processo.

Silvana Araújo recebe representantes e lojistas da marca Lança Perfume, nesta quinta-feira (14), em seu showroom na Praia da Costa.

No ambiente Empório Capixaba, assinado pelas arquitetas Juliana Guarize e Tassia Hoffmann, além da qualidade e requinte dos materiais utilizados, o ambiente conta com o trabalho da artista capixaba Patrícia Palmeira, que fez uma tela exclusivamente para o espaço, usando as cores do Estado de forma elegante e imprevisível, e outros detalhes que remetem ao conceito e ao uso do ambiente.

Tio Rogério, do Vida Ativa, convida para o Festival TriKids, no dia 31, no MahoGastroBar, na Praia de Camburi.

O especialista em estética automotiva André Pessôa, referência na área no Brasil, tendo formado centenas de profissionais de renome, é o mais novo sócio de Henrique e Dione Arruda na Tarumã. Ele assumirá a direção estética do empreendimento, se unindo a uma negócio tradicional do mercado automotivo capixaba, inaugurando a nova marca Tarumã Studio Automotivo.

Gustavo Barbeitos, presidente da Soma Urbanismo, comemora o lançamento do primeiro empreendimento da empresa em Aracruz. “Apesar deste já ser o nosso 18º loteamento no Espírito Santo, é o 1º em Aracruz, e fomos muito bem recebidos pela cidade. Do setor industrial às suas belezas naturais e riquezas culturais, o município é perfeito para morar e investir, e pra gente é uma honra poder fazer parte disso”, conta.