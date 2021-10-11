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Renata Rasseli

Ricardo Dalla celebra 65 anos ao som de jazz na Ilha do Boi

O advogado tributarista reuniu família e amigos para comemorar aniversário com show de Finest Hour

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

11 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Ruth Dalla, o aniversariante Ricardo Dalla e Tereza Dalla
Dona Ruth Dalla, o aniversariante Ricardo Dalla e Tereza Dalla: celebrando idade nova em família Crédito: Mônica Zorzanelli
Apaixonado pelo jazz e pelo clarinete, o advogado tributarista Ricardo Dalla celebrou 65 anos, neste sábado (09), ao som do Finest Hour, em sua casa, na Ilha do Boi. Ao lado da esposa Tereza, do filho Ramon e da mãe, Dona Rute Dalla, o aniversariante reuniu amigos, advogados e músicos numa noite regada a jazz e bossa nova. Confira a galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Gilson Pimentel, Roger Bezerra, Fabio Calazans, Edu e Paulo Sodré
Gilson Pimentel, Roger Bezerrra, Fabio Calazans,  Edu Szajnbrum e Paulo Sodré: os músicos que animaram a festa de Ricardo Dalla  Crédito: Mônica Zorzanelli

Aniversário de Ricardo Dalla

SHOPPING VITÓRIA É FINALISTA DO PRÊMIO ABRASCE 2021

O Shopping Vitória é finalista do Prêmio Abrasce 2021, considerada a maior premiação do setor de shopping centers na América Latina. O Prêmio reconhece os melhores projetos desenvolvidos por shoppings de todo o Brasil e, neste ano, destaca a resiliência dos empreendimentos com as ações mais inovadoras em um período tão desafiador.
“Estamos muito felizes porque concorremos com shoppings de todo o Brasil. Estar na final já é uma grande conquista. Agora estamos na expectativa do anúncio do vencedor.” comemora Raphael Brotto, diretor geral do Shopping Vitória.
O Shopping Vitória foi selecionado na categoria “Tecnologia Aplicada à Operação” com o projeto “Shopping Seguro - informações integradas e em tempo real”. Todas as operações de segurança do Shopping Vitória estão conectadas pelo Sistema Integrado Operacional Padrão (Siop), projetado para ser a principal ferramenta de inteligência e gestão de segurança patrimonial, e que hoje é pioneiro no Brasil.

QUEM CHEGA

Cristiano Carvalho, Mariana Buaiz e Nicolas Kay
Cristiano Carvalho, Mariana Buaiz e Nicolas Kay Crédito: Divulgação
Mariana Buaiz anuncia novo gestor no comando da Escola Americana de Vitória (EAV). Passa a integrar a equipe, o professor Cristiano Carvalho, no cargo de diretor-geral.
Ele chega trazendo para a unidade uma rica experiência em gestão educacional internacional e se une a outra conquista recente, o educador americano Nicolas Kay, que assumiu a função de “Principal”, com desafio de aprimorar ainda mais o currículo docente da escola.
O projeto conta ainda com a diretora pedagógica Andrea Buffara, já conhecida da comunidade acadêmica do colégio, com instrução pedagógica reconhecida nacionalmente e em sintonia com as demandas educacionais do mundo.

HAPPY HOUR

Eduardo Pippi e Alemer Moulin
Eduardo Pippi e Alemer Moulin: em noite de festa na Praia do Canto Crédito: Divulgação

RR NEWS

Nossa chef Tereza Aragão preparou um menu especial para o Dia das Crianças. O kit gourmet Kids é ideal para quem quer reunir a família e amiguinhos em casa, sem ter trabalho. 
Radicada na Holanda, nossa Margô Dalla chega a Vitória em novembro para curtir as festas de final de ano com a família.
Já nossa Mônica Zorzanelli parte para o Canadá no próximo dia 19 de outubro. Vai visitar a filha Thaissa e as netinhas Lys, Luna e Maya.
Quem chega em breve para as festas de final de ano na Ilha é a nossa Suellen Perdigão, que mora na Itália. Desembarca no Brasil no dia 15 de dezembro e no dia 21 de dezembro participa da confraternização da confraria "Celebrando", na casa de Tia Penha Nonato. Fabiana Croce e Andrea Andrade também confirmaram presença na festa. 
A diretora executiva da Abimóvel, Cândida Cervieri, o presidente da Apex-Brasil, Augusto Pestana, o presidente do Centrorochas, Tales Machado, e o vice-presidente da entidade, Fabio Cruz.
Aa diretora executiva da Abimóvel, Cândida Cervieri, o presidente da Apex-Brasil, Augusto Pestana, o presidente do Centrorochas, Tales Machado, e o vice-presidente da entidade, Fabio Cruz. Crédito: Divulgação
A Apex-Brasil reuniu as entidades conveniadas durante o Workshop de Alinhamento Estratégico 2022, esta semana em São Paulo. A diretoria do Centrorochas, entidade nacional do setor de rochas, com sede no ES, maior Estado exportador do país, que é parceira da agência nacional na execução do projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone, participou do encontro. 

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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