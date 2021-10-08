Mercado de arte e culinária vai agitar a Praia do Canto

Jardim Secreto, na Praia do Canto Crédito: André Poubel

Flavia Dalla, mini cinema, apresentações de música e dança e gastronomia. Depois do sucesso da primeira edição, a empresária Ludmila Perim realiza a 2ª edição do Mercado de Arte& Culinária, de 14 de outubro a 13 de novembro, em seu Jardim Secreto, na Praia do Canto, Vitória. O evento movimentará as quintas e sextas do espaço, com exposições fotográficas com curadoria de, mini cinema, apresentações de música e dança e gastronomia.

Os músicos Marcelo Ribeiro e Bia Barroso, a dançarina Bárbara Veronez e o tradicional Ceará Bar já confirmaram presença no evento.

A farmacêutica Raigna Vasconcelos, que acaba de chegar de viagem a São Paulo para atualizações, se prepara para ser madrinha da loja Outubro Rosa 2021 da Afecc no segundo piso do Shopping Vitória, no próximo dia 8 de outubro, para arrecadar doações para a campanha. Tudo isto ao lado da Rede Mulheres de Negócios.

0 Crédito: 0 tODESCHINI NA CASACOr sp Gabriela Iamonde e Pamela Silva embarcam nesta sexta-feira (08) para São Paulo com um grupo de arquitetos e decoradores capixabas, formado por Lea Braun, Larissa Villaschi, Carol Zamboni, Tamisa Grace e Maria Alice Rampinelli. A programação inclui uma visita à CasaCor SP, que conta com o ambiente Riserva Todeschini, assinado pela arquiteta Debora Aguiar. Trata-se de uma área social generosa com living, sala de jantar, espaço gourmet integrado e uma ampla suíte master, que compreende quarto de casal, closet e sala de banho. O programa inclui ainda almoços no restaurante Arturito, da chef Paolla Carosella, e Sal Gastronomia, do chef Henrique Fogaça. Conteúdo de Marca

INAUGURAÇÃO

Brunella Covre, Tatiana Coutinho, Beatriz Covre e Roberta Vilela: no novo showroom da Casal Design, em Vitória Crédito: Cacá Lima

SAÚDE DA MULHER

Monumentos e prédios do Estado já começam a ganhar iluminação rosa, em referência ao Outubro Rosa, campanha que tem o objetivo de reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce em relação ao câncer de mama. O Vitória Apart Hospital aderiu ao movimento e todas as áreas do hospital na Serra, além dos Prontos Atendimentos de Vitória, Cariacica e Serra, estão iluminadas com a cor rosa.

O diretor do Vitória Apart, Jair Francisco Pestana Biatto, informa que a iluminação especial ficará durante todo o mês de outubro como mais um alerta para as mulheres sobre a necessidade do autocuidado e do acompanhamento regular ao ginecologista. O diagnóstico precoce aumenta em cerca de 95% as chances de cura.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Celso Minoru e Eduardo Borges: em jantar de lançamento Honfleur Maison, na Enseada do Suá Crédito: Monica Zorzanelli

Claudia Giestas, Stella Miranda e Ana Paula Castro: conferindo a apresentação do novo empreendimento da Enseada do Suá Crédito: Monica Zorzanelli

AMBIENTE DE TRABALHO

Entre as principais características das “empresas dos sonhos” dos jovens estão: um ambiente saudável, onde os profissionais sejam ouvidos e valorizados, com segurança psicológica e engajamento. Para alcançar isso, é fundamental que líderes conheçam os valores e os comportamentos de suas equipes, aponta a psicóloga e especialista em gestão de lideranças, Vânia Goulart, também CEO da Selecta. “O clima organizacional afeta o desempenho individual de todos os colaboradores. Um instrumento eficiente para coletar dados sobre a percepção dos empregados, fundamental para gestores, é a pesquisa de ambiência. Usar essa ferramenta auxilia na tomada de decisões mais acertadas, visando aprimorar as relações profissionais e o desempenho geral da empresa”.

CASACOR ES 2021

A arquiteta Luryê Vescovi assina a Suite do Bebê da CasaCor 2021 Crédito: Cloves Louzada

Peterson Pereira e Sérgio Palmeira, que assina o Living da CasaCor ES 2021 Crédito: Cacá Lima

JUNTOS PELA MAMA 2021

O projeto Juntos Pela Mama, que visa dar mais dignidade no tratamento do câncer no SUS, está em sua segunda edição. Após viabilizar, em 2020, toucas térmicas que evitam queda de cabelo no tratamento e zerar a fila de espera por cirurgias no SUS, o projeto volta com novos objetivos para 2021. A primeira meta é equipar o novo centro de oncologia da Santa Casa, que está em construção, aumentando a oferta de vagas para novos pacientes. E a segunda meta é a disponibilização de uma plataforma para triagem digital, facilitando o acesso de pacientes com exame alterado ao tratamento.

Para apresentar o projeto, a provedora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Maria da Penha Rodrigues D’Ávila, e os médicos idealizadores da campanha, o oncologista Vitor Fiorin e a mastologista Danielle Chambô, farão a apresentação oficial do Juntos Pela Mama a empresários, no próximo 19 de outubro, no Vitória Grand Hall.

QUERIDOS DE RR

Andréa Covre e Victor Sarcinelli: em evento badalado na Ilha Crédito: Cacá Lima

RR NEWS

Marcelo Ribeiro está animado com a retomada da agenda de festas dentro e fora do Estado. O músico vai comandar um show em casamento na paradisíaca Península de Maraú, um dos destinos mais procurados no litoral sul da Bahia, no final de outubro.

A endocrinologista e especialista em Medicina Esportiva, Gisele Lorenzoni, inicia no próximo dia 16, uma pós-graduação em Nutrologia no Albert Einsten Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa.

Depois de desfilar no New York Fashion Week, a empresária Júlia Loyola vai reunir 50 mulheres, as chamadas #AmigasATITÚ, para um almoço especial no Canto do Vinho, na Praia do Canto.

A Brinquedoteca da CasaCor ES projetada pela arquiteta Vivyan Modesto, e a Praça Helmut, do arquiteto Heliomar Venâncio e do paisagista Ivan Aguiar, serão palco para uma tarde de muitas atividades e brincadeiras para os pequenos. O menu será do Centro de Convenções de Vila Velha, com direito a batata frita e cachorro quente.