Débora Novais Servante e Rodrigo Klein Canal dizem sim-sim em Meaípe

Debora Novais Servante e Rodrigo Klein Canal disseram sim-sim sob as bênçãos do Padre Anderson Gomes Crédito: André Alves e Ademir Ribeiro

Sob as bênçãos do Padre Anderson Gomes, Débora Novais Servante e Rodrigo Klein Canal selaram a união nesta sexta-feira (01º), na Igreja Sant’Ana, em Meaípe, com recepção na casa da família do noivo, que fica ao lado da igrejinha na famosa praia de Guarapari. Cheia de fé, a noiva entrou na igreja ao som de "Tudo Posso", do Padre Fábio de Mello.

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Após a cerimônia religiosa, os noivos foram caminhando para a festa, um sunset party, com catering do Le Buffet, que levou uma ilha mediterrânea para Meaípe. A decoração foi assinada pela Flor&Cia e o bolo foi de Júnior Vieira.

Rodrigo Klein Canal e Debora Novais Servante, Patrick e Fátima Canal Crédito: André Alves e Ademir Ribeiro

Os pais da noiva são Maria Engracia Vilela Novais Servante e Paulo Cesar Saez Servente e os pais do noivos são Sebastião Canal e Marilisa Klein.

Confira a galeria de fotos de André Alves e Ademir Ribeiro.

Casamento de Débora Novais Servante e Rodrigo Klein Canal

PARABÉNS, TV GAZETA!

A Câmara Municipal de Linhares, presidida pelo vereador Roque Chile de Souza, homenageou a TV Gazeta pelos seus 45 anos. "Parabenizamos à TV Gazeta por 45 anos levando aos lares capixabas informação e entretenimento de qualidade. Parabéns Café Lindenberg por capitanear tão bem esse projeto e a toda equipe Gazeta por sua importância histórica, tradição e pioneirismo", diz a homenagem.

BATE-PAPO SOBRE BELEZA

O cirurgião plástico Fabricio Regiani recebeu as belas Vanessa Cardoso, Nabila Furtado e Thainá Castro para um bate-papo sobre beleza natural em sua nova clínica, na Praia do Canto. Crédito: Monica Zorzanelli

CASA ARRUMADA, MENTE SAUDÁVEL

Estudos da Universidade da Califórnia, nos EUA, e da Universidade de New South Wales, na Austrália, mostram que ter uma casa bagunçada ou suja aumenta os níveis cortisol no organismo, o hormônio do estresse. O psiquiatra e diretor da clínica Aube, Fabio Olmo, explica que o ambiente influencia nosso estado mental, mas a desorganização também pode ser um sintoma. “A desordem em casa aumenta o estresse pelo excesso de informações e estímulos numa rotina já cheia de afazeres, causando também ansiedade. No caso de mães que também trabalham fora, isso pode desencadear um quadro de esgotamento ou mesmo ser o sinal de que um tempo de descanso é necessário. Indivíduos que estejam em sofrimento psíquico podem ter dificuldade para manter a casa em ordem. Em casos de sintomas ansiosos, depressivos ou estresse persistentes, é muito importante buscar ajuda profissional".

MOSTRA DE DECORAÇÃO

Roberta Drummond e João Eugênio Modenesi Filho: no coquetel de abertura da CasaCor 2021 Crédito: Monica Zorzanelli

RR NEWS

Nosso chef Juarez Campos acaba de receber o título de "Master Chef” pela Federação Italiana de Cozinheiros (FIC). Parabéns!

O advogado Rodrigo Júdice, ex-integrante do TRE-ES, com 26 anos de atividade profissional, concorrerá à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), destinado à vaga dos advogados.

A hairstylist Ana Paula Leite lança a temporada de verão do seu Be Spa Urbano com tratamentos capilares especiais para a estação mais quente do ano, além de receber as marcas Box e C.Marie, com suas trends para a época mais gostosa do ano, nesta quarta-feira (06), na Praia do Canto.