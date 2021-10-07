Publicitária do ES realiza palestra internacional sobre felicidade

Flávia da Veiga Crédito: Divulgação

A publicitária e empresária capixaba Flávia da Veiga, fundadora do BeHappier Group e criadora da metodologia da Publicidade Positiva, vem se consolidando como referência nacional e, agora, internacional quando o assunto é a ciência da felicidade. Flavinha, como é conhecida, será a representante brasileira no tema felicidade no Swine Talks 2021, evento internacional online que acontece esta semana, nos dias 6 e 7 de outubro, organizado pela Swine It, podcast global da indústria suína.

Além disso, nesta sexta-feira (8), a publicitária – certificada pela Harvard Business School em Geração de Valor Compartilhado e pela Universidade de Yale na Ciência do Bem-Estar – faz palestra para todos os colaboradores da Petrobras no país, com o tema "A Ciência da Felicidade", encerrando o evento de comemoração dos 68 anos da empresa.

“Felicidade deixou de ser um assunto reservado a filósofos e poetas para ser um tema estratégico. As empresas mais inovadoras do mundo estão buscando cada vez mais investir na felicidade e no bem-estar de seus colaboradores, gerando resultados positivos para todos os envolvidos", comenta a especialista.

MULHERES NA POLÍTICA

CASACOR EM FAMÍLIA

A família Puppin, Roberto, Ney, Pedro e Leon, compareceu na CasaCor Espírito Santo 2021. A mostra acontece em espaço que foi sede da construtora por mais de 20 anos, Eles marcam presença no evento com um ambiente sustentável, o Terrazzo Verdi. Nele, contam um pouco da história da construtora e promovem outros projetos em parceria com o Instituto Terra e o Movimento Vida Nova Vila Velha.

Roberto, Ney, Pedro e Leon Puppin: na CasaCor 2021 Crédito: Fabrício Saiter

OS MELHORES DA COMUNICAÇÃO

Juliana Paracencio, diretora Global de Criação na Ogilvy Uk, será uma das palestrantes do Festival Colibri, premiação tradicional da indústria da comunicação capixaba. A publicitária falará sobre o case da Dove: Courage is beautiful, ganhador de Grand Prix nas categorias de Print & Publishing e Industry Craft, além de outros cinco Leões no Cannes Lions deste ano.

O case global veiculou uma série de fotografias reais e emocionantes, que exibem as marcas dos equipamentos de EPIs estampados no rosto dos médicos e enfermeiros que atuaram na linha de frente do enfrentamento da Covid-19.

LANÇAMENTO DE LIVRO

José Roberto Santos Neves recebe Lula D’Vitória, Carlos Bona, Carlos Papel e o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha: no lançamento do livro "Os Sons da Memória" Crédito: Daniella Spadeto

RR NEWS

André Rocha, diretor da Avoid Riscos, e o capitão do Corpo de Bombeiros Militar, Douglas Briel, comandam uma live sobre “Transporte de Resíduos Perigosos”, nesta quinta-feira (07), às 19h. O bate-papo será transmitido no Instagram @engandrerocha.

O La Garza, bistrô na Barra do Jucu, comemora seu primeiro aniversário nesta sexta-feira (08), com show de Di Morais.

O Dia das Crianças está chegando (próximo dia 12) e os irmãos e sócios Guilherme e Giovana Brunoro criaram uma programação especial para a criançada no evento “Tarde da criança na Pindô” que acontece nesta sexta-feira (15), com muita diversão, brincadeiras e piquenique.

Laura Santiago, o fotógrafo Wanderson Lopes e Guilherme: ensaio pré-wedding no Egito Crédito: Divulgação

Nossa médica Letícia Rizzo embarca para São Paulo nesta quinta-feira (07) para realizar novos procedimentos de transplante capilar. Letícia fica na terra da garoa até o domingo onde além de trabalhar aproveita para rever amigos.