Publicitária do ES realiza palestra internacional sobre felicidade

A publicitária e empresária capixaba Flávia da Veiga, fundadora do BeHappier Group e criadora da metodologia da Publicidade Positiva, vem se consolidando como referência nacional e, agora, internacional quando o assunto é a ciência da felicidade. Flavinha, como é conhecida, será a representante brasileira no tema felicidade no Swine Talks 2021, evento internacional online que acontece esta semana, nos dias 6 e 7 de outubro, organizado pela Swine It, podcast global da indústria suína.
Além disso, nesta sexta-feira (8), a publicitária – certificada pela Harvard Business School em Geração de Valor Compartilhado e pela Universidade de Yale na Ciência do Bem-Estar – faz palestra para todos os colaboradores da Petrobras no país, com o tema "A Ciência da Felicidade", encerrando o evento de comemoração dos 68 anos da empresa.
“Felicidade deixou de ser um assunto reservado a filósofos e poetas para ser um tema estratégico. As empresas mais inovadoras do mundo estão buscando cada vez mais investir na felicidade e no bem-estar de seus colaboradores, gerando resultados positivos para todos os envolvidos", comenta a especialista.
MULHERES NA POLÍTICA
CASACOR EM FAMÍLIA
A família Puppin, Roberto, Ney, Pedro e Leon, compareceu na CasaCor Espírito Santo 2021. A mostra acontece em espaço que foi sede da construtora por mais de 20 anos, Eles marcam presença no evento com um ambiente sustentável, o Terrazzo Verdi. Nele, contam um pouco da história da construtora e promovem outros projetos em parceria com o Instituto Terra e o Movimento Vida Nova Vila Velha.
OS MELHORES DA COMUNICAÇÃO
Juliana Paracencio, diretora Global de Criação na Ogilvy Uk, será uma das palestrantes do Festival Colibri, premiação tradicional da indústria da comunicação capixaba. A publicitária falará sobre o case da Dove: Courage is beautiful, ganhador de Grand Prix nas categorias de Print & Publishing e Industry Craft, além de outros cinco Leões no Cannes Lions deste ano.
O case global veiculou uma série de fotografias reais e emocionantes, que exibem as marcas dos equipamentos de EPIs estampados no rosto dos médicos e enfermeiros que atuaram na linha de frente do enfrentamento da Covid-19.
LANÇAMENTO DE LIVRO
RR NEWS
André Rocha, diretor da Avoid Riscos, e o capitão do Corpo de Bombeiros Militar, Douglas Briel, comandam uma live sobre “Transporte de Resíduos Perigosos”, nesta quinta-feira (07), às 19h. O bate-papo será transmitido no Instagram @engandrerocha.
O La Garza, bistrô na Barra do Jucu, comemora seu primeiro aniversário nesta sexta-feira (08), com show de Di Morais.
O Dia das Crianças está chegando (próximo dia 12) e os irmãos e sócios Guilherme e Giovana Brunoro criaram uma programação especial para a criançada no evento “Tarde da criança na Pindô” que acontece nesta sexta-feira (15), com muita diversão, brincadeiras e piquenique.
Nossa médica Letícia Rizzo embarca para São Paulo nesta quinta-feira (07) para realizar novos procedimentos de transplante capilar. Letícia fica na terra da garoa até o domingo onde além de trabalhar aproveita para rever amigos.