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Renata Rasseli

Publicitária do ES realiza palestra internacional sobre felicidade

Flávia da Veiga, fundadora do BeHappier Group e criadora da metodologia da Publicidade Positiva, virou referência em ciência da felicidade

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

07 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Flávia da Veiga
Flávia da Veiga Crédito: Divulgação
A publicitária e empresária capixaba Flávia da Veiga, fundadora do BeHappier Group e criadora da metodologia da Publicidade Positiva, vem se consolidando como referência nacional e, agora, internacional quando o assunto é a ciência da felicidade. Flavinha, como é conhecida, será a representante brasileira no tema felicidade no Swine Talks 2021, evento internacional online que acontece esta semana, nos dias 6 e 7 de outubro, organizado pela Swine It, podcast global da indústria suína.
Além disso, nesta sexta-feira (8), a publicitária – certificada pela Harvard Business School em Geração de Valor Compartilhado e pela Universidade de Yale na Ciência do Bem-Estar – faz palestra para todos os colaboradores da Petrobras no país, com o tema "A Ciência da Felicidade", encerrando o evento de comemoração dos 68 anos da empresa.
“Felicidade deixou de ser um assunto reservado a filósofos e poetas para ser um tema estratégico. As empresas mais inovadoras do mundo estão buscando cada vez mais investir na felicidade e no bem-estar de seus colaboradores, gerando resultados positivos para todos os envolvidos", comenta a especialista.

MULHERES NA POLÍTICA

CASACOR EM FAMÍLIA

A família Puppin, Roberto, Ney, Pedro e Leon, compareceu na CasaCor Espírito Santo 2021. A mostra acontece em espaço que foi sede da construtora por mais de 20 anos, Eles marcam presença no evento com um ambiente sustentável, o Terrazzo Verdi. Nele, contam um pouco da história da construtora e promovem outros projetos em parceria com o Instituto Terra e o Movimento Vida Nova Vila Velha.
Roberto, Ney, Pedro e Leon Puppin
Roberto, Ney, Pedro e Leon Puppin: na CasaCor 2021 Crédito: Fabrício Saiter

OS MELHORES DA COMUNICAÇÃO

Juliana Paracencio, diretora Global de Criação na Ogilvy Uk, será uma das palestrantes do Festival Colibri, premiação tradicional da indústria da comunicação capixaba. A publicitária falará sobre o case da Dove: Courage is beautiful, ganhador de Grand Prix nas categorias de Print & Publishing e Industry Craft, além de outros cinco Leões no Cannes Lions deste ano.
O case global veiculou uma série de fotografias reais e emocionantes, que exibem as marcas dos equipamentos de EPIs estampados no rosto dos médicos e enfermeiros que atuaram na linha de frente do enfrentamento da Covid-19.

LANÇAMENTO DE LIVRO

José Roberto Santos Neves recebe Lula D’Vitória, Carlos Bona, Carlos Papel e o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, no lançamento do livro Os Sons da Memória.
José Roberto Santos Neves recebe Lula D’Vitória, Carlos Bona, Carlos Papel e o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha: no lançamento do livro "Os Sons da Memória" Crédito: Daniella Spadeto

RR NEWS

André Rocha, diretor da Avoid Riscos, e o capitão do Corpo de Bombeiros Militar, Douglas Briel, comandam uma live sobre “Transporte de Resíduos Perigosos”, nesta quinta-feira (07), às 19h. O bate-papo será transmitido no Instagram @engandrerocha.
O La Garza, bistrô na Barra do Jucu,  comemora seu primeiro aniversário nesta sexta-feira (08), com show de Di Morais.
O Dia das Crianças está chegando (próximo dia 12) e os irmãos e sócios Guilherme e Giovana Brunoro criaram uma programação especial para a criançada no evento “Tarde da criança na Pindô” que acontece nesta  sexta-feira (15), com muita diversão, brincadeiras e piquenique.
Laura Santiago, Wanderson Lopes e Guilherme: Fotografando um pré Wedding no Egito
Laura Santiago, o fotógrafo Wanderson Lopes e Guilherme: ensaio pré-wedding no Egito Crédito: Divulgação
Nossa médica Letícia Rizzo embarca para São Paulo nesta quinta-feira (07) para realizar novos procedimentos de transplante capilar. Letícia fica na terra da garoa até o domingo onde além de trabalhar aproveita para rever amigos.
Brenda Bonine
Com o retorno das festas, nossa maquiadora Brenda Bonine está de volta aos atendimentos em domicílio Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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