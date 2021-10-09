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Renata Rasseli

Iate Clube do ES abraça a campanha "Juntos pela Mama" 2021

Durante todo este mês de outubro, o Iate Clube do Espírito Santo receberá lenços que serão doados a instituições que apoiam mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama no Estado

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

09 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Corina e Carlos Moschen, Danielle Chambo
Corina e Carlos Moschen e Danielle Chambô Crédito: Camilla Baptistin
O Iate Clube do Espírito Santo abraça a campanha "Juntos pela Mama" e receberá lenços que serão doados a instituições que apoiam mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama. Na última quinta-feira, a médica mastologista Danielle Chambô, que faz parte do movimento "Juntos pela Mama" fez palestra para um grupo especial de convidadas no Iate sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce no tratamento.
"O câncer da mama se tornou o câncer mais comum entre as mulheres e, com o diagnóstico precoce, a chance de cura é de 95%. Para as mulheres que não fizeram mamografia ano passado por conta da pandemia, é muito importante que façam logo."
Danielle Chambô - Mastologista
 O projeto Juntos Pela Mama, que visa dar mais dignidade no tratamento do câncer no SUS, está em sua segunda edição. Após viabilizar, em 2020, toucas térmicas que evitam queda de cabelo no tratamento e zerar a fila de espera por cirurgias no SUS, o projeto volta com novos objetivos para 2021. A primeira meta é equipar o novo centro de oncologia da Santa Casa, que está em construção, aumentando a oferta de vagas para novos pacientes. E a segunda meta é a disponibilização de uma plataforma para triagem digital, facilitando o acesso de pacientes com exame alterado ao tratamento. 
A noite solidária foi coordenada pelo comodoro do Iate,  Carlos Moschen, a médica Corina Moschen e a diretora social do Iate, Consuelo Fidelis. Confira quem prestigiou na galeria de Camilla Baptistin.

Palestra Juntos pela Mama no Iate Clube do ES

RR NEWS

Ao lado da esposa Tereza e dos filhos Ramon e Bernardo, o advogado Ricardo Dalla celebra seus 6.5 neste sábado (09), na Ilha do Boi. Estaremos lá!
A pintora Angela Gomes,  referência na arte naif do Espírito Santo, foi condecorada com medalha de prata na IV Exposição de Paisagem "Memorial Arkhip Kuindzhi", que aconteceu na Ucrânia. A artista, a única brasileira premiada na mostra, conquistou o segundo lugar com a obra “Ticumbi no Convento da Penha”.
Kassio Fontoura, Claudia Júdice Folador e Marcella Grasselli
Kassio Fontoura, Claudia Júdice Folador e Marcella Grasselli:  anfitriões do evento de lançamento do quarto Ninho de Memórias, em Santa Lúcia Crédito: Ana Luiza Velasco
O vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Fibrasa, Leo de Castro, fará a palestra de abertura do V Seminário Gente e Gestão, com o tema “Desafio da Cultura e Retenção de Talentos nas empresas”., no dia 21 deste mês.
A CasaCor ES prepara um Dia das Crianças com muitas atividades e brincadeiras. Como apoio ao evento, os quitutes e as pipocas para as crianças serão preparados no ambiente Empório Capixaba, de Juliana Guarize e Tassia Hoffmann. A área gourmet com 75 m² está localizado em frente à praça Helmut e visa a união e a convivência entre as pessoas no espaço integrado.
Hélia Dórea, Cacá Lima e Marcelo Lima
Hélia Dórea, o aniversariante Cacá Lima e Marcelo Lima: celebrando idade nova, no Boteco do João Crédito: Breno Denicoli
Dani Mendes assina o piquenique “Alice no país das maravilhas” em homenagem ao dia das crianças para os hóspedes da Pousada dos Pinhos, em Domingos Martins, no dia 11 de outubro. Apaixonada pelo universo lúdico, Dani promete muitos encantos e a presença de personagens como o Chapeleiro Maluco e Alice. No cardápio: bolos, doces, marshmallows assados e algodão doce.
O vereador Leandro Piquet (Republicanos) recebeu uma festa surpresa preparada pela esposa Luana e os funcionários do seu gabinete na Câmara de Vitória. O filho do casal, Eros, de um ano e nove meses, também esteve presente.
O vereador Leandro Piquet (Republicanos) recebeu uma festa surpresa preparada pela esposa Luana e os funcionários do seu gabinete na Câmara de Vitória. O filho do casal, Eros, de um ano e nove meses, também marcou presença Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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