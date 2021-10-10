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Renata Rasseli

Empresa do ES está na lista das 10 melhores para trabalhar no Brasil

A Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha conquistaram o prêmio  “Lugares Incríveis para Trabalhar 2021”, realizada  pelo Portal UOL em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA)

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

10 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha
Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha Crédito: Divulgação
O diretor-presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, Justino Brunelli, comemorou a conquista do prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar 2021” pelas duas empresas, que se destacaram e se classificaram entre os dez melhores lugares para trabalhar no Brasil. “Vários projetos desenvolvidos junto aos nossos colaboradores e com impacto direto nas comunidades do entorno têm cumprido o objetivo de tornar o ambiente de trabalho em um local harmonioso, que estimula a parceria e a integração entre as pessoas”, disse Brunelli.
A Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, que são parceiras público-privadas da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) para esgotamento sanitário nos municípios de Serra e Vila Velha respectivamente, tiveram essa conquista pelo segundo ano consecutivo, sendo que em 2020, as duas também estiveram no ranking do prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar 2020”. A iniciativa, que é realizada a nível nacional pelo Portal UOL em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), tem o propósito de destacar as organizações que se empenham em promover o bem-estar dos funcionários e de manter o clima organizacional positivo, favorável e saudável para o trabalho.

QUERIDAS DE RR

Rita Garajau e Pietra Dadalto
Rita Garajau e Pietra Dadalto: em encontro décor em Vitória Crédito: Cacá Lima

CAPIXABA NA EXPODUBAI

Lucília Soares, da agencia de viagem capixaba, Clipper Turismo, participa da Expo 2020 Dubai, Um dos mais importantes eventos mundiais, que reúne diversos setores, como: empresas privadas, ONGs e instituições governamentais, todas destinadas a discutir temas como negócios, tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciências, cultura, gastronomia e economia, com a participação de 192 países.
 O famtrip - viagem para profissionais de turismo - organizado pela SatguruDMCBrasil, empresa de viagem com sede em Dubai, terá a participação de 105 pessoas, entre agentes de viagens, e profissionais do trade. O objetivo, além de conhecer a grandiosidade do evento, é proporcionar visitas aos principais pontos turísticos de Dubai, capacitação, e visita aos escritórios da sede matriz da DMC.

BRUNCH

Najla El Aouar e Helio Honorato
Najla El Aouar e Helio Honorato: em encontro de arquitetos na Ilha Crédito: Cacá Lima

SAÚDE MENTAL EM PRIMEIRO LUGAR

Um novo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostrou que, apesar dos impactos da pandemia no psicológico das pessoas, o acesso da população a cuidados de saúde mental ainda é escasso. Neste domingo (10) comemoramos o Dia Mundial da Saúde Mental e o psiquiatra e diretor clínico da Clínica Aube - Cuidados da Mente, Fábio Olmo, chama atenção para a importância do assunto. “A mente, como o corpo, precisa de cuidados e seria muito mais fácil se não existissem tantos preconceitos. É preciso acolher e ser acolhido. As pessoas precisam saber que transtornos mentais causam diversos sintomas emocionais, cognitivos e físicos, que podem se tornar crônicos se não forem tratados, e existem diferentes tratamentos eficazes, que melhoram, e muito, a qualidade de vida”, ressalta.

COQUETEL

Erika Finamore, João Carlos e Silvia Vargas
Erika Finamore, João Carlos e Silvia Vargas: em lançamento imobiliário na Enseada do Suá Crédito: Monica Zorzanelli

COMBATE À CORRUPÇÃO

Um assunto que vem movimentando o noticiário nos últimos dias é a Lei de Improbidade Administrativa. O texto aprovado passa a tratar nepotismo como ato de improbidade, o que não acontecia antes. E as mudanças vão além. Quem explica é a advogada Cristina Daher, especialista em direito público. “O novo texto da Lei de Improbidade administrativa prevê mecanismos como Termos de Ajuste de Conduta e Acordos de Leniência como meios de evitar o ajuizamento de ações e contribuir com o combate à corrupção”, descreve.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Jose Marcio e Helena Barros
Jose Marcio e Helena Barros: em novo lançamento na Enseada do Suá Crédito: Monica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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