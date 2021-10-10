Empresa do ES está na lista das 10 melhores para trabalhar no Brasil

O diretor-presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, Justino Brunelli, comemorou a conquista do prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar 2021” pelas duas empresas, que se destacaram e se classificaram entre os dez melhores lugares para trabalhar no Brasil. “Vários projetos desenvolvidos junto aos nossos colaboradores e com impacto direto nas comunidades do entorno têm cumprido o objetivo de tornar o ambiente de trabalho em um local harmonioso, que estimula a parceria e a integração entre as pessoas”, disse Brunelli.
A Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, que são parceiras público-privadas da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) para esgotamento sanitário nos municípios de Serra e Vila Velha respectivamente, tiveram essa conquista pelo segundo ano consecutivo, sendo que em 2020, as duas também estiveram no ranking do prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar 2020”. A iniciativa, que é realizada a nível nacional pelo Portal UOL em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), tem o propósito de destacar as organizações que se empenham em promover o bem-estar dos funcionários e de manter o clima organizacional positivo, favorável e saudável para o trabalho.
QUERIDAS DE RR
CAPIXABA NA EXPODUBAI
Lucília Soares, da agencia de viagem capixaba, Clipper Turismo, participa da Expo 2020 Dubai, Um dos mais importantes eventos mundiais, que reúne diversos setores, como: empresas privadas, ONGs e instituições governamentais, todas destinadas a discutir temas como negócios, tecnologia, urbanismo, sustentabilidade, ciências, cultura, gastronomia e economia, com a participação de 192 países.
O famtrip - viagem para profissionais de turismo - organizado pela SatguruDMCBrasil, empresa de viagem com sede em Dubai, terá a participação de 105 pessoas, entre agentes de viagens, e profissionais do trade. O objetivo, além de conhecer a grandiosidade do evento, é proporcionar visitas aos principais pontos turísticos de Dubai, capacitação, e visita aos escritórios da sede matriz da DMC.
BRUNCH
SAÚDE MENTAL EM PRIMEIRO LUGAR
Um novo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostrou que, apesar dos impactos da pandemia no psicológico das pessoas, o acesso da população a cuidados de saúde mental ainda é escasso. Neste domingo (10) comemoramos o Dia Mundial da Saúde Mental e o psiquiatra e diretor clínico da Clínica Aube - Cuidados da Mente, Fábio Olmo, chama atenção para a importância do assunto. “A mente, como o corpo, precisa de cuidados e seria muito mais fácil se não existissem tantos preconceitos. É preciso acolher e ser acolhido. As pessoas precisam saber que transtornos mentais causam diversos sintomas emocionais, cognitivos e físicos, que podem se tornar crônicos se não forem tratados, e existem diferentes tratamentos eficazes, que melhoram, e muito, a qualidade de vida”, ressalta.
COQUETEL
COMBATE À CORRUPÇÃO
Um assunto que vem movimentando o noticiário nos últimos dias é a Lei de Improbidade Administrativa. O texto aprovado passa a tratar nepotismo como ato de improbidade, o que não acontecia antes. E as mudanças vão além. Quem explica é a advogada Cristina Daher, especialista em direito público. “O novo texto da Lei de Improbidade administrativa prevê mecanismos como Termos de Ajuste de Conduta e Acordos de Leniência como meios de evitar o ajuizamento de ações e contribuir com o combate à corrupção”, descreve.