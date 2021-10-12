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Renata Rasseli

FOTOS: Famílias do ES celebram o Dia das Crianças

Para marcar a data, que é celebrada nesta terça-feira (12), a coluna preparou um ensaio fotográfico com 10 famílias queridas de RR

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

12 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Renato Rebouças e Thaissa Duarte e as filhas Lys, Luna e Maya
Os capixabas Renato Rebouças e Thaissa Duarte e as filhas Lys, Luna e Maya: família querida de RR que mora no Canadá Crédito: Divulgação
Todo dia 12 de outubro é dia de celebrar as crianças no Brasil. A data foi oficializada no país em 1924, num projeto apresentado pelo deputado federal Galdino do Valle Filho e decretada pelo presidente Arthur Bernardes. Independentemente do dia, a data foi reconhecida pela ONU para reforçar a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E para marcar a data, a coluna preparou um ensaio, de famílias queridas de RR que garantem os direitos e a felicidade dos pequenos. Confira os cliques!
Mayka Schneider e o filho Davi
Mayka Schneider e o filho Davi Crédito: Divulgação
Ricardo, Letícia e Carol Lobato
Ricardo, Letícia e Carol Lobato Crédito: Divulgação
Luciana Rasseli, Maitê e Gustavo Pimentel
Luciana Rasseli, Maitê e Gustavo Pimentel Crédito: Divulgação
Anita Colodete e Maria Antonia
Anita Colodete e Maria Antonia Crédito: Cacá Lima
Renata , Elisa(filha), Benício(filho), Thiago Abreu
Renata, Elisa, Benício e Thiago Abreu Crédito: Divulgação
Rodrigo Júdice e Fernandinho
Rodrigo Júdice e Fernandinho Crédito: Cacá Lima
Leo Gava e Isadora
Leo Gava e Isadora Crédito: Cacá Lima
Luiza e Carolina Caser
Luiza e Carolina Caser Crédito: Cacá Lima
Catia Paganote e Valentina
Catia Paganote e Valentina Crédito: Divulgação

RR NEWS

Letícia Rody recebe o arquiteto Sérgio Paulo Rabello para uma live, nesta quarta-feira (13), às 19h, com o tema "Arquitetos: os artistas do mercado imobiliário. 
As sócias e cunhadas Yáskara Pompermayer Trazzi e Raquel Pompermayer embarcaram para o Nrdeste para curtir um descanso merecido com a família. Yáskara segue para São Luís e depois para Fortaleza com o marido Alessandro Trazzi e os filhos Artur e Enzo. Já a fisioterapeuta pélvica, Raquel Pompermayer, vai passar a semana na Bahia com o marido Pablo Pompermayer e os pequenos Lorenzo e Luca.
Como a felicidade pode ajudar na saúde do coração? Para explicar isso, o cardiologista José Vitélio e a publicitária, especialista em ciência da Felicidade, Flávia da Veiga, a convite da tabeliã Marla Camilo, dividirão uma live no próximo dia 20 de outubro, às 19 horas, no instagram @marlacamilotabelia. O tema é: “O exercício da felicidade na prevenção de doenças cardíacas”. Eles vão falar de saúde e de valores como amor e espiritualidade, na vida pessoal e no ambiente profissional. A live marca o encerramento da série de treinamentos destinados aos colaboradores do Cartório de Notas de Vitória, no Mês da Inovação, com foco no bem estar no trabalho, e será aberta ao público
Marcelo e Juliana Soares e Gabriel
Marcelo e Juliana Soares e o aniversariante  Gabriel: celebrando 2 anos em família! Crédito: Cloves Louzada

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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