Cris Samorini celebra aniversário com festa intimista em Vitória

Cris Samorini celebra aniversário ao lado da família e amigos em Vitória Crédito: Elani Passos

Querida de RR, a empresária e presidente da Findes, Cris Samorini, comemorou idade nova, em petit comité, no Restaurante Balthazar, na sexta-feira (08). A noite, ao som da DJ Monia Lombardi, reuniu a família e amigos da aniversariante, entre eles o filho Rodriguinho e o pai Túlio Samorini. Confira as fotos de Elani Passos.

Cris Samorini rodeada de amigas e do filho Rodriguinho Crédito: Elani Passos

Aniversário de Cris Samorini

WELCOME!

Lorena Rassele Croce e Camila Gava Folli Carvalho são as novas coordenadoras do Centro Educacional Leonardo da Vinci.

Lorena Rassele Croce e Camila Gava Folli Carvalho são as novas coordenadoras do Centro Educacional Leonardo da Vinci Crédito: Divulgação

Lorena assume a coordenação dos Programas Internacionais Elementary, Middle e High School, realizados em parceria com a americana University of Missouri, entre outras atividades como o University Connection (orientação para processos seletivos no exterior), a visita anual à Nasa, a Harvard Model UN, o Fórum FAAP e a participação no Summer Camp. Há 20 anos na escola, ela é formada em Letras Inglês, atua como professora de Inglês na Middle School há 3 anos e trabalhou como assessora da Direção por 17 anos.

Camila, na escola há 19 anos, fica responsável pelas áreas de Espanhol e de terceira língua (alemão, italiano e francês). Ela é graduada em Letras com habilitação em Língua Espanhola, Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas, com especializações em Língua Espanhola e Cultura Hispânica e Direito e Gestão Educacional, tendo 21 anos de atuação em sala de aula nas disciplinas de Espanhol e Horário de Estudo.

A expectativa de ambas é dar continuidade aos programas já consolidados na escola, inserindo sempre inovações conectadas com as tendências educacionais mais avançadas do mundo, que expandam continuamente a mobilidade acadêmica dos estudantes, facilitando a entrada deles em universidades e empresas do Brasil e do exterior.

OUTUBRO ROSA

Macela Raizer, Andréa Richa e Michelle Mastela: madrinhas da campanha em tarde na Loja Outubro Rosa, no Shopping Vitória Crédito: Cloves Louzada

NOVIDADE EM VITÓRIA

Especializada em banheiras, spas e ofurôs de hidromassagem, a Riolax inaugura sua 20ª loja e primeira unidade no ES, na Avenida Rio Branco, em Vitória. Nos dias 20, 21 e 22 deste mês, o CEO Rodrigo Borges recebe convidados para apresentação da loja, com bufê assinado por Tereza Aragão.

HUMOR

O empresário Edilson Lucas e o humorista Renato Albani: no camarim do artista, no Centro de Convenções de Vitória, antes das duas sessões com sucesso de público Crédito: Rodrigo Gavini/LR Comunicação Estratégica

RR NEWS

Marcela Raizer convida para apresentação do novo empreendimento imobiliário de Vitória, o Honfleur Maison, na Enseada do Suá, no dia 20. A chef Bia Delmaestro assina o jantar para os convidados

Será lançado durante live no próximo dia 19 de outubro, às 18h30, o livro "Ruschi: o guardião da floresta". Coordenada pelo editor Antonio de Pádua Gurgel, a publicação fala sobre a vida do grande cientista e sobretudo resgata a sua obra, que lhe valeu o título de “Patrono da ecologia no Brasil".

Colibri 2021: Brenda Nascimento foi a vencedora da categoria Melhor Profissional de Marketing, uma novidade desta edição do prêmio Crédito: Divulgação

A confeiteira Renata Póvoa celebra um ano da sua Cakes & Bakes Family, quando incluiu a irmã, Denise nos negócios, e diversificou as delícias que produz. “Além dos bolos que já produzo há seis anos, investi nos salgados e ‘kit festas’ que têm feito muito sucesso”, explica a empreendedora.