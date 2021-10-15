Banda Blitz comanda festa "Nostalgia&Alegria" em Vitória

Banda Blitz anima a festa Nostalgia & Alegria, no dia 5 de novembro, em Vitória Crédito: Divulgação

Uma das bandas precursoras do chamado "BRock", a Blitz retorna a Vitória no próximo dia 5 de novembro para animar a festa Nostalgia & Alegria, no Na Vista, na Enseada do Suá. Sob o comando do vocalista Evandro Mesquita, a banda promete relembrar sucessos como “Você Não Soube me Amar”, “A Dois Passos do Paraíso”, “Babilônia Maravilhosa”, entre outros.

A festa contará ainda com apresentação de Ubando e o DJ Bombril.

0 Crédito: 0 Partiu, bento gonçalves! Cláudia Melo, Letícia Serafim, Emilia Lopes, Laís Arêas, Juliana Goulart, Georgia Mendonça, Gabi Iamonde, Caroline Daros e Romulo Pegoretti partem no próximo dia 20 para a Serra Gaúcha, a convite da Todeschini Vitória. Vão visitar o showroom da Todeschini, em Bento Gonçalves, onde serão recebidos pela diretoria da marca de móveis planejados. A programação, que segue até o dia 22, inclui ainda visita a vinícola da região e almoços e jantares gastronômicos. RR embarca com o grupo e, em breve, conta tudo sobre a viagem em um conteúdo especial. Conteúdo de Marca

OUTUBRO ROSA

Alessandra Peres, Ana Paula Galeão, Raigna Vasconcelos e Vera Arnal Perenzin: na loja do Outubro Rosa, no Shopping Vitória. Crédito: Cloves Louzada

NOVA EXPOSIÇÃO

Em sua nova sede, inaugurada em setembro de 2020, a OÁ Galeria lança na quarta-feira (20) a coletiva "A Parte é o Todo", com obras dos artistas Aline Moreno, Bruno Zorzal, Fredone Fone, Hilal Sami Hilal e Paulo Climachauska.

As obras, selecionadas pela galerista Thais Hilal, são originárias de artistas com trajetórias e processos criativos distintos - três capixabas e dois paulistas de diferentes gerações -, e conectam-se por meio de afinidades e contrastes conceituais. A mostra faz referência à participação da OÁ na 17ª edição da SP-Arte, a mais importante feira de arte contemporânea do país, que este ano ganha uma versão virtual e outra híbrida. A OÁ participa da feira também com um vídeo da exposição, elaborado especialmente para a edição virtual.

QUERIDAS DE RR

Carla Lacerda, Martha Salim e Jaque Devens: em coquetel badalado no Shopping Vitória Crédito: Léo Gurgel

CARTÓRIO VIA WEB

Os cartórios brasileiros se modernizaram e, hoje, 93% dos serviços já podem ser feitos pela internet. “A opção é mais rápida e garante a biossegurança, já que possibilita a autenticidade jurídica de todos os serviços e a realização dos atos sem a necessidade de atendimento presencial”, pontua Nelisa Galante, 2ª vice-presidente do Sinoreg-ES.

VISITA

Café Lindenberg e Claudia Gaigher: de férias no ES, nossa ex-repórter da TV Gazeta e atual TV Globo visitou a nova Redação Multimídia da Rede Gazeta, em Vitória Crédito: Renata Rasseli

COMUNICAÇÃO E TERRITORIALIDADES

A analista de Distribuição Rita Benezath e o fotojornalista Vitor Jubini, ambos de A Gazeta, produziram artigos científicos para coletânea publicada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e organizada pelas professoras Ruth Reis e Daniela Zanetti. Os capítulos foram escritos em diferentes etapas dos estudos desenvolvidos por eles no âmbito do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Territorialidades da Ufes.

Rita escreveu o capítulo denominado “Transformações no ecossistema jornalístico e o deserto de notícias no Espírito Santo”, em coautoria com Ruth Reis. Já o nosso fotojornalista Vitor Jubini ficou responsável pelo capítulo “Fotojornalismo, narrativa e crítica: a pandemia da Covid-19 no Brasil em três atos” e também foi orientado por Ruth Reis.

CASAMENTO

João Vitor e Marcella Guimarães Vaz, à espera de Maria, celebraram o sim-sim no Antara, em Guarapari. A noiva vestiu um look by Atelier Milla Karolie Crédito: Mariah Arreguy

RR NEWS

Depois de uma temporada sem encontros mensais, a famosa Confraria da Onças volta a se reunir neste sábado (16), na casa de lazer de Décio e Eulália Chieppe, na Ilha do Frade. No menu, pato no tucupi, que será preparado por uma das confrades e aniversariante do mês, Nazaré Neves. O músico Rodrigo de Paula anima a festa.

O cirurgião plástico Dr. Adriano Batistuta vai promover um coquetel para inaugurar sua nova clínica na Capital. O novo espaço, projetado pelo arquiteto Sergio Palmeira, está localizado no charmoso Global Tower, na Enseada do Suá. A chef Karla Brandão é quem assina o menu do coquetel.

Ildo Steffen convida para sua Feijoada Vip, no domingo (17), no seu Centro de Eventos, na Serra. O grupo SambaRei anima a festa.

Lucas Cesquim e Lúcio Merçon, produtores musicais que compõem a dupla Drunk & Play, participam de uma coletânea assinada pela gravadora Distortion, da Espanha. A nova faixa estará disponível a partir desta sexta, 15, nas principais plataformas de streaming de áudio.