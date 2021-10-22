Suely Matias e Ana Clark celebram aniversário em noite "only for girls"

Suely Matias e Ana Clark: librianas queridas de RR Crédito: Cloves Louzada

Queridas de RR, as librianas Ana Clark e Suely Matias celebraram aniversário mais um ano juntas. O jantar dançante reuniu amigas na noite de terça-feira (19), no apartamento de Suely, na Praia do Canto. No menu, delícias de Sylvia Lis, bolo de Anice Moretto e o bacalhau com natas. O DJ Big Bell ferveu a pista. Confira as fotos de Cloves Louzada.

Aniversário de Ana Clark e Suely Matias

DOCUMENTÁRIO SOBRE AMIGA

A curiosa relação entre a Musa do Jazz, Ester Mazzi, e o cineasta Sidemberg Rodrigues é o tema central de um documentário que será exibido, em pré-estreia para convidados, no dia 06 de novembro, às 9h30, no Cinemark do Shopping Vitória.

Musa do Jazz, Ester Mazzi, e o cineasta Sidemberg Rodrigues Crédito: Divulgação

Intitulado “História de uma amizade”, o filme produzido por Sidemberg resgata suas impressões, na época executivo de uma empresa transnacional (ArcelorMittal), com relação à amiga, dona de uma voz grave e singular que inspirou o compositor João Gilberto a classificá-la como “a voz mais caliente do Brasil”.

A obra, gravada e editada em um celular, traz imagens inéditas da cantora, falecida em julho de 2016, extraídas de arquivos pessoais do cineasta e tem participação de Catharina Rodrigues.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Marcela Raizer e Celso Minoru: em lançamento imobiliário, na Enseada do Suá Crédito: Cloves Louzada

NOVA OPÇÃO DE ENTRETENIMENTO

A Grande Vitória ganha uma nova opção de entretenimento: com 5 mil m² de área verde livre, boa gastronomia, muita música e cultura em meio a natureza, o Reserva Tropical Club, na Serra, inaugura para convidados no dia 30 de outubro, mas já anuncia ao grande público uma agenda animada para as semanas seguintes, com atrações nacionais. No dia 5 de novembro recebe o grupo Turma do Pagode, um sucesso nacional, para a festa de lançamento do samba-enredo da escola Império de Fátima. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 3,6 milhões de ouvintes no Spotify, o "Turma" traz hits como "Lancinho", "Deixa em Off" e "Golaço".

EXPOSIÇÃO

Hilal Sami Hilal, Fredone Fone e o secretario de Estado da Cultura, Fabricio Noronha: na abertura da exposição "A Parte é o Todo", na OA Galeria Crédito: Yasmin Carolino

A VOLTA DO TEATRO

O Circuito Cultural Unimed está de volta de forma presencial, com o espetáculo infantil “A Geladeira Mágica”. Com o retorno dos eventos permitido, esse é o primeiro circuito de teatro realizado em dez cidades do Espírito Santo. O evento tem patrocínio do Instituto Unimed Vitória e Unimed Vitória, via Ministério do Turismo e Lei de Incentivo à Cultura. A 13ª edição do Circuito Cultural de Teatro Infantil é especialmente para as crianças de escolas públicas e estreia este mês em comemoração ao mês da criança, com duração de três semanas. Serão 24 apresentações em 12 escolas. As apresentações serão realizadas dentro das quadras/ginásios de escolas já selecionadas, iniciando dia 25 de outubro até 12 de novembro.

HAPPY HOUR

Ohanna Sgaria e Mariana Morena: em happy hour em comemoração aos três anos do Casa Graviola, na Praia do Canto Crédito: Arthur Louzada

RR NEWS

Fernando Tubarão promove nesta sexta-feira (22) a festa Glamour pela primeira vez no Estado. A festa, que já passou por mais de 90 cidades e 5 países, acontece no Ilha Show, com RP Kaiky Plaster.

Ildo Steffen atravessa as fronteiras espírito-santenses e leva seu famoso buffet para a Sunset Med III, em Arraial d’Ajuda, na Bahia, neste sábado, 23. O Buffet Steffen será servido na festa de Meio Médico dos estudantes de medicina da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), no luxuoso Céu de Pitinga.

As jornalistas Denise Póvoa e Lurdinha Perovano comemoram os 17 anos da Criar Comunicação Integrada, empresa de assessoria de imprensa e gestão de mídias sociais.

Gustavo Ribeiro oficializa a mudança do novo Centro Administrativo Operacional da Marca Ambiental para um escritório open space, com modelo coworking, que visa a uma maior integração. Esse conceito moderno promove benefícios, tanto para o desempenho da empresa, quanto para os profissionais.

Pedro Ramos, Elton Lyrio, Diego Nascimento, Mylla Macedo, Breno Arêas, Beethoven Belém, Fabricia Kirmse, Marcella Andrade e Thayná Oliveira Crédito: Divulgação