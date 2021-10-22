Suely Matias e Ana Clark celebram aniversário em noite "only for girls"

Queridas de RR, as librianas Ana Clark e Suely Matias celebraram aniversário mais um ano juntas. O jantar dançante reuniu amigas na noite de terça-feira (19), no apartamento de Suely, na Praia do Canto. No menu, delícias de Sylvia Lis, bolo de Anice Moretto e o bacalhau com natas. O DJ Big Bell ferveu a pista. Confira as fotos de Cloves Louzada.
Aniversário de Ana Clark e Suely Matias
DOCUMENTÁRIO SOBRE AMIGA
A curiosa relação entre a Musa do Jazz, Ester Mazzi, e o cineasta Sidemberg Rodrigues é o tema central de um documentário que será exibido, em pré-estreia para convidados, no dia 06 de novembro, às 9h30, no Cinemark do Shopping Vitória.
Intitulado “História de uma amizade”, o filme produzido por Sidemberg resgata suas impressões, na época executivo de uma empresa transnacional (ArcelorMittal), com relação à amiga, dona de uma voz grave e singular que inspirou o compositor João Gilberto a classificá-la como “a voz mais caliente do Brasil”.
A obra, gravada e editada em um celular, traz imagens inéditas da cantora, falecida em julho de 2016, extraídas de arquivos pessoais do cineasta e tem participação de Catharina Rodrigues.
MERCADO IMOBILIÁRIO
NOVA OPÇÃO DE ENTRETENIMENTO
A Grande Vitória ganha uma nova opção de entretenimento: com 5 mil m² de área verde livre, boa gastronomia, muita música e cultura em meio a natureza, o Reserva Tropical Club, na Serra, inaugura para convidados no dia 30 de outubro, mas já anuncia ao grande público uma agenda animada para as semanas seguintes, com atrações nacionais. No dia 5 de novembro recebe o grupo Turma do Pagode, um sucesso nacional, para a festa de lançamento do samba-enredo da escola Império de Fátima. Com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 3,6 milhões de ouvintes no Spotify, o "Turma" traz hits como "Lancinho", "Deixa em Off" e "Golaço".
EXPOSIÇÃO
A VOLTA DO TEATRO
O Circuito Cultural Unimed está de volta de forma presencial, com o espetáculo infantil “A Geladeira Mágica”. Com o retorno dos eventos permitido, esse é o primeiro circuito de teatro realizado em dez cidades do Espírito Santo. O evento tem patrocínio do Instituto Unimed Vitória e Unimed Vitória, via Ministério do Turismo e Lei de Incentivo à Cultura. A 13ª edição do Circuito Cultural de Teatro Infantil é especialmente para as crianças de escolas públicas e estreia este mês em comemoração ao mês da criança, com duração de três semanas. Serão 24 apresentações em 12 escolas. As apresentações serão realizadas dentro das quadras/ginásios de escolas já selecionadas, iniciando dia 25 de outubro até 12 de novembro.
HAPPY HOUR
RR NEWS
Fernando Tubarão promove nesta sexta-feira (22) a festa Glamour pela primeira vez no Estado. A festa, que já passou por mais de 90 cidades e 5 países, acontece no Ilha Show, com RP Kaiky Plaster.
Ildo Steffen atravessa as fronteiras espírito-santenses e leva seu famoso buffet para a Sunset Med III, em Arraial d’Ajuda, na Bahia, neste sábado, 23. O Buffet Steffen será servido na festa de Meio Médico dos estudantes de medicina da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), no luxuoso Céu de Pitinga.
As jornalistas Denise Póvoa e Lurdinha Perovano comemoram os 17 anos da Criar Comunicação Integrada, empresa de assessoria de imprensa e gestão de mídias sociais.
Gustavo Ribeiro oficializa a mudança do novo Centro Administrativo Operacional da Marca Ambiental para um escritório open space, com modelo coworking, que visa a uma maior integração. Esse conceito moderno promove benefícios, tanto para o desempenho da empresa, quanto para os profissionais.
A campanha de Combate às fake news da Unimed Vitória, planejada pelo colega Breno Arêas e sua equipe de assessoria de comunicação, ganhou o Prêmio Aberje 2021 região Sudeste, na categoria Sociedade. Essa é a 47ª edição da premiação que escolher os melhores trabalhos de comunicação empresarial do país. Há dois anos, o mesmo time ganhou o Prêmio Aberje com a campanha de Doação de Órgãos.