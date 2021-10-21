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Renata Rasseli

Presidente da Suzano Holding fala sobre empreendedorismo em fórum no ES

David Feffer apresenta a palestra “Empreendedorismo: o motor do mundo não pode parar” no  9° Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, nos dias 04 e 05 de novembro

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

21 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

David Feffer
David Feffer Crédito: Divulgação
A importância do empreendedorismo para o desenvolvimento da economia no mundo é um dos temas dos painéis do 9º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, promovido pelo Instituto Líderes do Amanhã. O assunto será abordado por David Feffer na palestra “Empreendedorismo: o motor do mundo não pode parar” no segundo dia do evento, que acontecerá nos próximos dias 04 e 05 de novembro, no Centro de Convenções de Vitória.
Feffer pertence à terceira geração de acionistas da Suzano, é presidente da Suzano Holding e do Conselho de Administração da Suzano S/A. Estudou Administração de Empresas no Brasil e possui cursos de especialização na Harvard Business School, na Columbia University, no IMD, no The Aspen Institute, no Singularity University e na Stanford University. É presidente do Conselho Diretor da Escola Alef Peretz, além de participar de várias instituições sociais e culturais.

ENCONTRO

Clara Pais e Kika Berwanger
Clara Pais e Kika Berwanger: noite de arquitetos e decoradores na Ilha Crédito: Cloves Louzada

ROYAL BRIDES EXCLUSIVE

A atriz Renata Domingues desembarca na capital, na próxima terça-feira (26), para o Royal Brides Exclusive, que promete lançar um novo conceito de evento wedding com noivas reais, de todas as idades, perfis e origens. A iniciativa é dos empresários Karla Bautz (Bautz Alianças) , Gustavo Almeida (Gustavo Almeida Decór) e Aliki Brunetti (Ateliê Aliki Brunetti). O evento tem a consultoria de Carla Pollake.

CONFRARIA

Silvana Pelaes, Cris Rocha, Marcela Vidigal e Fernanda Prates
Silvana Pelaes, Cris Rocha, Marcela Vidigal e Fernanda Prates: em noite de festa na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

MODA NA PRAIA DO CANTO

A FARM inaugura nesta quinta-feira sua nova loja em Vitória, dessa vez na Paria do Canto. A loja conceitual de rua tem 173m² e traz um mood mais praiano e cartela de cores baseada no azul, verde, amarelo e branco. Até o fim de 2021 a expectativa é de que a FARM inaugure pelo menos mais dez lojas no Brasil.

RR NEWS

Roberta Drummond e Juliana Guarize
Roberta Drummond e Juliana Guarize Crédito: Divulgação
As arquitetas Juliana Guarize e Tassia Hoffmann, do escritório Guarize Hoffmann são top10 pelo Top Club Decor. A premiação aconteceu nesta terça-feira (19), no Café Innovare, da CasaCor ES. O Top Club Decor é um grupo de 10 lojistas de Vitória que reconhece o valor da área de arquitetura, decoração e design de interiores como de suma importância para fortalecer tanto fornecedores quanto profissionais
Cesinha Saade leva a equipe de massagistas de seu espaço de recuperação muscular, a  SpeedyRecovery, para atender os atletas da prova de Triatlon Capixaba de Ferro, nos dias 23 e 24 de outubro, na Bacutia. 
A corretora de imóveis de luxo, Letícia Rody, receberá convidados do setor imobiliário na sua Agence Immobilière, na CasaCor ES, nesta quinta-feira (21), para apresentar novidades de alto padrão que acabaram de chegar ao mercado. Na ocasião, o professor de Ioga Dante Negreiros dará dicas importantes de como usar e desfrutar ao máximo os espaços, estrategicamente pensados pelas construtoras, nos residenciais de luxo, para promover o bem-estar físico e mental.
Karla Giaretta
Karla Giaretta: esbanjando elegância em evento na Ilha Crédito: Cloves Louzada
Gina Strozzi comanda o talk “Empreendedorismo Emocional Feminino: Prevenção ao Adoecimento”, no próximo dia 27, na Findes. 
Bruno Ferrador comemora o retorno dos eventos que já faziam parte do calendário oficial do Shopping Vila Velha e movimentavam a cultura capixaba. Em novembro, o “De Volta para o Degusta” acontece no shopping com a presença de 12 cervejarias artesanais e mais de 10 shows com bandas locais, além de gastronomia e muita diversão ao ar livre. Entre os dias 4 e 14 de novembro, será possível participar do festival para curtir nomes como Dona Fran, Claudio Bocca e Duets saboreando diferentes cervejas e pratos da culinária regional.
ka Gusmão (JA Espírito Santo) - Leonardo Coser (Coimex) - Terence Rangel (Outback) - Tatiana Tristão (Realcafé) - Sérgio Tristão (Realcafé)
Erika Gusmão (JA Espírito Santo) - Leonardo Coser (Coimex) - Terence Rangel (Outback) - Tatiana Tristão (Realcafé) - Sérgio Tristão (Realcafé): almoço de 20 anos da Junior Achievement, em Vitória Crédito: Elani Passos

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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