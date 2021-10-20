Família Schurmann chega ao Iate Clube do Espírito Santo

Família Schurmann Crédito: Emmanuel Schurmann

O veleiro Kat, da Família Schurmann, vai ancorar no Iate Clube do Espírito Santo nesta quarta-feira (20). Vitória é o sétimo destino dentre os 60 locais estratégicos no planeta entre o Brasil e a Nova Zelândia, pelos quais a expedição Voz dos Oceanos, que se iniciou em agosto, passará ao longo de dois anos de jornada.

Perseguindo o objetivo principal do projeto, que é de conscientizar a população mundial a respeito do lixo nos oceanos, especialmente os plásticos, os velejadores e demais tripulantes da embarcação envolvidos nessa missão vão percorrer as praias da capital e também farão uma visita ao Instituto Jubarte nos dias em que ficarão no Estado.

Ao realizar três voltas ao mundo nos últimos 37 anos, a Família constatou de perto que os oceanos sofrem mudanças severas, já que estão cada vez mais poluídos. “Tudo isso impacta não apenas a vida marinha, mas atinge as populações de modo geral. O tema é tão urgente que a ONU definiu o período de 2021 a 2030 como a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável”, ressalta Vilfredo Schurmann.

O comodoro Carlos Pimentel Moschen se diz honrado com o fato do ES receber uma expedição tão importante e de amplitude global como esta. “Esse é um projeto que tem nossa adesão total e que tem tudo a ver com o nosso Iate Clube”, frisa.

A embarcação ficará atracada até o dia 26, quando segue para o próximo destino, que é Abrolhos, na Bahia.

CASACOR ES 2021

Wendy Verjovski, Maita Mota, Ada Mota e Chico Lins: em visita à mostra de decoração, na Praia da Costa Crédito: Mônica Zorzanelli

JULIANO SALGADO VEM AÍ!

O cineasta Juliano Salgado falará sobre o Instituto Terra, organização reconhecida internacionalmente e fundada por seus pais, Sebastião Salgado e Lélia Wanick Salgado, nesta sexta-feira (22), na CasaCor ES. A palestra faz parte da rodada de palestras abertas ao público que o Movimento Vida Nova Vila Velha está promovendo, em parceria com a Città Engenharia. Também falam no evento o advogado ambientalista Carlos Humberto de Oliveira sobre “Plantio Brasil: Plantando para o Brasil”, e a ecodesigner Aguida Zanol sobre a “Visão Holística da Sustentabilidade em outros países”.

QUERIDAS DE RR

Cledina Freire e Telma Galfetti, capixaba que mora na Suíça, em temporada em Vix. Crédito: Mônica Zorzanelli

VIAGENS CORPORATIVAS

Perto de 14% das viagens corporativas estão de volta e outros 23,9% viajantes corporativos retornarão até o final do ano. É o que mostra pesquisa da Kayak, buscadora de viagens. “As viagens estão voltando e continuam sendo operadas com segurança e redução do contágio da Covid-19", comenta o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli.

QUERIDOS DE RR

Dudu Pippi e Adriana Aguieiras: em café da manhã na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

TESTAMENTO EM ALTA NO ES

O Espírito Santo registrou um aumento de 39% na elaboração de testamentos no primeiro semestre do ano, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB-CF). “A pandemia mostrou a importância do planejamento sucessório. Os testamentos evitam litígios e facilitam a vida do herdeiro após o falecimento do familiar”, comenta diretor de Tabelionato de Notas do Sinoreg-ES, Diniz Cypreste de Azevedo.

CAFÉ DA MANHÃ

Maurício Frota e Elissa Ammar: queridões de RR Crédito: Mônica Zorzanelli

ARTE E MÚSICA EM VITÓRIA

Rodrigo Barbosa se uniu ao Findes e Sesi Cultura para realizar uma verdadeira noite de arte e música em Vitória. Pela primeira vez no Espírito Santos, teremos o Candleligth. O concerto traz uma experiência musical e sensorial diferenciada em um cenário incrível, enquanto o público desfruta das obras de músicas clássicas famosas de uma forma única. O espetáculo já passou por mais de 85 cidades e, pelo mundo, já foi realizado mais de 1.000 vezes, sendo sucesso de público em Londres, Madrid, Lisboa e diversas cidades brasileiras, com mais de 300 mil participantes.

As apresentações acontecem nos dias 22, 23 e 29 de outubro no Teatro Sesi, em Jardim da Penha. Para conferir este espetáculo, o público deverá doar fraldas descartáveis para crianças ou geriátricas.

REMADA ROSA

RR NEWS

Maria Sanz convida para o 2º Baile Místico, no próximo dia 30, na Casa da Mãe Joana (ex-Spírito Jazz), na Praia do Canto. O line-up conta com Salvador Araguaya (SP), Paco DJ, Larissa Tantan, DJ Leo Conde e Drunk & Play.

Mariana Sandri vai comemorar 42 primaveras nesta quinta-feira (21), na Vila Iza, onde acontece o 2º Mercado de Arte e Culinária. A DJ Larissa TanTan agita a pista.

Léo de Castro e Felipe Finamore, que celebram 5.0 e 4.5, no próximo 6 de novembro, no Na Vista, sugerem que no lugar de presentes, os convidados façam doações para o Projeto Mãe-Creche Shirley Alegria, que presta assistência a crianças e adolescentes carentes da região de Terra Vermelha, em Vila Velha.

Greg, Olímpia e Gregório Repsold: o escritório capixaba Repsold Arquitetos expóe trabalhos na exposição mundial promovida pela União Internacional de Arquitetos (UIA) Crédito: Divulgação

Um grupo de musas fitness da ilha começará o dia com uma super aula de funcional da professora Nicole Lombardi, da Bodytech Vitória, neste sábado (23), às 7h. Elas são convidadas do evento em prol da saúde promovido pelo showroom Cláudia Pinheiro, no Maho, na Praia de Camburi, que terá a DJ Juh Ferreira comandando o som.

O advogado Luiz Cláudio Allemand foi um dos palestrantes do "Summit - Inteligência Artificial para Saúde. Compras Publicas de Inovação e Inteligência Artificial", importante evento nacional, promovido pelo InovaHC, hub de inovação do Hospital das Clínicas de São Paulo. Com transmissão online, o advogado capixaba participou do seminário no dia 15 de outubro.