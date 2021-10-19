Festival de Música Erudita do Espírito Santo terá edição híbrida

Músicos da Camerata Sesi ES se apresentarão no Festival de Música Erudita do Espírito Santo Crédito: Jackie Campos

Entre os dias 5 e 27 de novembro, a cidade de Vitória abrigará a 9ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo, sob a direção geral de Tarcísio Santório e Natércia Lopes.

As atividades acontecerão de forma híbrida. Serão apresentados oito concertos de câmara gratuitos com público presencial, sendo quatro deles transmitidos ao vivo pela internet, assim como as duas conversas que serão realizadas por artistas e pesquisadores convidados sobre temas ligados à programação do Festival.

Segue à frente da curadoria a encenadora Livia Sabag, que apresenta a programação de 2021 como um desdobramento da edição do ano passado, na qual o Festival percorreu os limites das fronteiras físicas e simbólicas dos tempos atuais.

"A pandemia continua tornando cada vez mais evidentes as grandes desigualdades existentes entre as pessoas. Não só contrastes socioeconômicos, mas também abismos nas relações interpessoais. O choque dos primeiros momentos da pandemia tem, gradualmente, cedido lugar à banalização e mesmo à negação do sofrimento e da morte", afirma a curadora.

A partir da necessidade de abordar essas questões, Livia propõe um olhar sobre a complexa dinâmica humana que surge entre pulsões de vida e de morte, através de uma programação que gira em torno do eixo temático amor e morte, circundado por outros temas relacionados, como crueldade e compaixão, guerra e paz.

Dentre os destaques do repertório, formado por obras compostas entre o final do século XIX e começo do século XXI, estão a sinfonia n.14 do compositor russo Dmitri Shostakovitch, criada como um diálogo artístico com o ciclo Canções e Danças da Morte, para piano e voz, do também russo Modest Mussorgsky.

Destacam-se também o quinteto para piano e cordas Canto de Amor e de Morte, do compositor português Fernando Lopes-Graça; o Quarteto para o Fim dos Tempos, do francês Olivier Messiaen, uma das mais importantes obras de câmara do Século XX; o quarteto Terra Memoria, da compositora finlandesa Kaija Saariaho; o duo de flauta e contrabaixo Valsas do Velho Testamento, da compositora egípcia Nahla Mattar; e o concerto para orquestra de cordas Canto de Amor e Paz, do compositor brasileiro Cláudio Santoro.

CASAMENTO

Rubens Laranja e Barbara Gobetti: sim-sim civil em Vitória Crédito: Cacá Lima

SOLIDARIEDADE

A Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) aguarda com entusiasmo a chegada do sábado, 23, dia em que a renda da venda do sanduíche Big Mac será convertida em recursos que vão contribuir com a manutenção de diversas instituições que se dedicam à causa do câncer infantojuvenil. A Acacci é uma dessas instituições e, com a renda do McDia Feliz – como é conhecida a ação – já implementou melhorias como a aquisição de um micro-ônibus para transporte das famílias atendidas, instalou a cobertura no pátio interno da casa de apoio, em Jardim Camburi, além de outras ações que buscam dar mais qualidade de vida aos pacientes em tratamento e aos familiares que os acompanham.

FAMÍLIA

O casal Luana Patriota e Leandro Piquet com o filho Eros, em casamento em Pedra Azul. Crédito: Divulgação

ADEMI-ES EM LINHARES

O presidente da Ademi-ES, Eduardo Fontes, fará sua primeira agenda fora da Grande Vitória. Nesta quarta-feira (20), o executivo participa de um encontro com empresários do setor imobiliário de Linhares e região. No evento, que acontece a partir das 8h, no Hotel Days Inn, serão apresentados indicadores do Mercado Imobiliário.

ALMOÇO

Hannah Kruger, Marisa Merçon, a anfitriã Júlia Loyola, Victória Merçon e Sabrina Matias: almoço de comemoração do aniversário de 1 ano da sua marca, que nasceu na pandemia e em menos de um ano foi convidada para participar do New York Fashion Week Crédito: Chrystian Henrique

RR NEWS

Andrea Andrade vai celebrar 50 primaveras no próximo dia 29, com almoço entre amigos, no Restaurante Balthazar.

O joalheiro Ricardo Vieira comemora 30 anos de carreira e vai homenagear mulheres elegantes da Ilha em encontros no seu espaço na CasaCor ES.

Cledina Freire, Maita Mota e Renata Rosa: em café da manhã de domingo Crédito: Mônica Zorzanelli

O professor Tarcísio Bahia participa de live com Raul Guizelini, nesta quarta-feira (20), sobre lançamento de linha de cafés especiais, cujas latas são ilustradas com desenhos de símbolos turísticos do Espírito Santo.

É nesta terça-feira (19) o lançamento da 4ª edição da "Mostra Você é Única", organizada cabeleireiro e peruqueiro Dirceu Paigel, a partir das 18h, no Shopping Vitória.

Tereza Diniz, diretora de Engajamento e Performance da Valor Investimentos, ladeada pelos sócios fundadores da empresa, Rodrigo Zanol e Paulo Henrique Correa: em encontro de líderes em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Os jovens e experientes médicos Guilherme Rodrigues Fonseca, Tiago Dal Bo, Raphael Rocha Ferreira e Pedro Paulo Figueiredo, da startup Mope - Educação Médica, atuam nas emergências clínicas e terapia intensiva dos hospitais da Grande Vitória e se dedicam e se comprometem diariamente com os pacientes, além da responsabilidade de capacitar e ensinar aos futuros médicos técnicas, habilidades e softskills exigidas pela medicina.