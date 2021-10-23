Isadora de Almeida Noé e Victor Martins Chiabai dizem sim-sim em Vitória

Os noivos Isadora Noé e Victor Chiabai Crédito: Divulgação

Foi emocionante o sim-sim de Isadora de Almeida Noé e Victor Martins Chiabai, realizado no último dia 16 de outubro, na histórica Igreja de São Gonçalo, no Centro de Vitória. A noiva usou um belíssimo look by Paula Boulanger. O músico Tiago Padim embalou o repertório da cerimônia religiosa.

Os pais da noiva: Rogerio Noé e Luciana Almeida Crédito: Divulgação

A festa, no Ilha Shows, contou com decoração da Flor&Cia e bolo assinado pela cake designer Regina Meynard. DJ De Prá e a banda de Thiago Teté ferveram a pista, com drinques assinados por Cesar Romano.

Os pais do noivo: Regina Celi e Helio Chiabai Crédito: Divulgação

Os pais da noiva são Luciana Almeida e Rogério Noé e os pais do noivo são Regina Célia e Hélio Chiabai.

INAUGURAÇÃO

Andressa Allen e Tainara Oliveira: open house da nova loja de beachwear da Ilha, na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

FORÇA DO MP

Na semana passada, a Câmara dos Deputados rejeitou a PEC que previa mudanças nas regras do Conselho do Ministério Público (CNMP). Para a advogada Cristina Daher, especialista em direito público e empresarial, na prática a proposta significava que políticos teriam uma ingerência maior nas decisões administrativas do Ministério Público. "Como, exemplo, o corregedor do CNMP seria um nome indicado pelos parlamentares, naturalmente haveria maior interferência política na apuração de irregularidades identificadas no MP. A rejeição da proposta representa a força do Ministério Público como instituição em face de possíveis ingerências políticas sobre a sua atuação”, destaca.

QUERIDOS DE RR

Stephany Pin e Rodrigo Antunes; os papais de Valentim, em evento na Ilha Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Nossa designer de joias Carolina Neves lança Divine, coleção com foco em amuletos da sorte de proteção e fé. A linha é composta por pingentes, pulseiras, colares e brincos com símbolos de diversas religiões e crenças.

O médico radiologista Amphilophio de Oliveira Junior comemora os 10 anos da Triad e destaca a liderança da clínica na realização da ressonância magnética no Espírito Santo aliada ao atendimento humanizado. “Nosso foco é oferecer qualidade no atendimento com uma equipe técnica selecionada e um cuidado diferenciado com o paciente”, afirma.

O cirurgião plástico Dr. Adriano Batistuta e sua Thais Lopes Santana: em noite de inauguração da nova clínica, na Enseada do Suá Crédito: Damon Almeida

Os advogados Ricardo e Cristina Brum firmam parceria com Danielle Quintanilha, psicanalista, especialista em psicologia organizacional. Eles acabam de lançar o Programa Próxima Geração (PPG) que tem a finalidade de preparar jovens empreendedores no projeto de sucessão de suas empresas familiares.

Antônio Luiz Barbosa Oliveira, presidente da Construtora Épura, comemora a marca de 39 anos de sua empresa. A empresa tem a marca de mais de 3.000 imóveis entregues.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) faz na segunda-feira (25), uma homenagem ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha com uma mesa redonda realizada na Casa do Arquiteto, em Bento Ferreira, a partir das 19 horas, com transmissão ao vivo pelo instagram do CAU.

Helaine e Raphael Cassaro: em evento do mercado imobiliário, na Enseada do Suá Crédito: Cloves Louzada

Neste sábado (23), acontece o Madan Day, evento que reúne alunos, professores e colaboradores do Centro Educacional Madan para descontrair, animar e aliviar o estresse e a ansiedade nesta reta final de preparação para os vestibulares.