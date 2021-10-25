FOTOS: Gabriela Guasti celebra 15 anos em Vitória

Rosana Guasti, a aniversariante Gabriela Guasti e Serjão Magalhães: família querida de RR Crédito: Camilla Baptistin

Caçula do casal querido de RR, Serjão Magalhães e Rosana Guasti, Gabriela Guasti celebrou 15 anos nesta sexta-feira (22), no Le Buffet Master. A decoração, inspirada no céu, com direito a estrelas e lua, foi assinada pela Flor&Cia, das irmãs Marianelli. O DJ Fernando Souza, da One Experience, ferveu a pista; Andrezinho Castro assinou a coreografia das valsas. O bolo foi assinado pelo cake designer Júnior Vieira. E Stella Miranda cuidou do cerimonial da belíssima festa. Confira a galeria de fotos de Camila Baptistin

Aniversário de Gabriela Guasti Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 15 anos de Gabriela Guasti

Aniversário de Gabriela Guasti Crédito: Camilla Baptistin

Rosana Guasti e Serjão Magalhães e os filhos Gabriela, Mariana e Filipe Crédito: Camilla Baptistin

QUERIDAS DE RR

Raphaela Milet, Ada Mota, Rosana Guasti, Denise Gazzinelli, Renata Pacheco, Márcia Chieppe e Sandra Fonseca: celebrando Gabriela Guasti, em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

Sob o comando de Evandro Mesquita, a banda Blitz vai animar a festa do duplo aniversário de Léo de Castro (50) e Felipe Finamore (45), no próximo dia 06 de novembro, no Na Vista, Enseada do Suá. Estaremos lá!

Renata Rosa e André Poubel comemoraram aniversário em Tiradentes no último final de semana, ao lado de amigos.

Léo Bahia convida para o finissage da coletiva "Seja Herói: Resista", nesta sexta-feira (29), em sua galeria, no Centro de Vitória.

A cirurgiã-dentista Fernanda Passon está em São Paulo, onde ministra, nesta segunda-feira (25), Curso Avançado de Lifting Facial com Fio de PDO, para profissionais da Terra da Garoa.