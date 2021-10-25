Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

FOTOS: Gabriela Guasti celebra 15 anos em Vitória

Herdeirinha de Rosana Guasti e Serjão Magalhães festejou com a família e amigos na sexta-feira (22), no Le Buffet Master

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 02:09

Públicado em 

25 out 2021 às 02:09
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rosana Guasti, a aniversariante Gabriela Guasti e Serjão Magalhães
Rosana Guasti, a aniversariante Gabriela Guasti e Serjão Magalhães: família querida de RR Crédito: Camilla Baptistin
Caçula do casal querido de RR, Serjão Magalhães e Rosana Guasti, Gabriela Guasti celebrou 15 anos nesta sexta-feira (22), no Le Buffet Master. A decoração, inspirada no céu, com direito a estrelas e lua, foi assinada pela Flor&Cia, das irmãs Marianelli. O DJ Fernando Souza, da One Experience, ferveu a pista; Andrezinho Castro assinou a coreografia das valsas. O bolo foi assinado pelo cake designer Júnior Vieira. E Stella Miranda cuidou do cerimonial da belíssima festa. Confira a galeria de fotos de Camila Baptistin 
Aniversário de Gabriela Guasti
Aniversário de Gabriela Guasti Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 15 anos de Gabriela Guasti

Aniversário de Gabriela Guasti
Aniversário de Gabriela Guasti Crédito: Camilla Baptistin
Rosana Guasti e Serjão Magalhães e os filhos Gabriela, Mariana e Filipe
Rosana Guasti e Serjão Magalhães e os filhos Gabriela, Mariana e Filipe Crédito: Camilla Baptistin

QUERIDAS DE RR

RR
Raphaela Milet, Ada Mota, Rosana Guasti, Denise Gazzinelli, Renata Pacheco, Márcia Chieppe e Sandra Fonseca: celebrando Gabriela Guasti, em Vitória Crédito: Divulgação

RR NEWS

Sob o comando de Evandro Mesquita, a banda Blitz vai animar a festa do duplo aniversário de Léo de Castro (50) e Felipe Finamore (45), no próximo dia 06 de novembro, no Na Vista, Enseada do Suá. Estaremos lá!
Renata Rosa e André Poubel comemoraram aniversário em Tiradentes no último final de semana, ao lado de amigos. 
Léo Bahia convida para o finissage da coletiva "Seja Herói: Resista", nesta sexta-feira (29), em sua galeria, no Centro de Vitória. 
A cirurgiã-dentista Fernanda Passon está em São Paulo, onde ministra, nesta segunda-feira (25), Curso Avançado de Lifting Facial com Fio de PDO, para profissionais da Terra da Garoa.
As advogadas Aretusa Araújo e Mayra Regetz, da Arjur Advocacia e Assessoria Jurídica, comemoram a conquista da certificação ISO 9001,

Veja Também

Empresários do ES vão prospectar negócios e oportunidades em Dubai

Isadora de Almeida Noé e Victor Martins Chiabai dizem sim-sim em Vitória

Suely Matias e Ana Clark celebram aniversário em noite "only for girls"

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Arnaldinho Borgo e Ricardo Ferraço
Arnaldinho Borgo: "Vamos ajudar Ricardo a ganhar a eleição"
A atriz Erika Januza ficou internada por conta de um infecção
Pielonefrite é grave? Conheça as causas da infecção da atriz Erika Januza
Apresentadora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz
CBN Vitória celebra 30 anos de credibilidade e conexão com os capixabas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados