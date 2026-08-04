Enem 2026: como usar o ChatGPT nos estudos sem se tornar dependente da ferramenta

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, muitos estudantes têm incluído ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, na rotina de preparação para a prova. A tecnologia pode ser uma grande aliada ao auxiliar na revisão de conteúdos, no esclarecimento de dúvidas, na criação de exercícios e na organização dos estudos. Apesar de todas essas possibilidades, é importante que o recurso seja utilizado de forma equilibrada, para que não prejudique o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. Segundo Marcelo Moreno, professor do curso de Tecnologia da Informação da Faculdade Anhanguera, a inteligência artificial deve ser vista como uma ferramenta de apoio, e não como substituta do processo de aprendizagem . “A IA pode facilitar a compreensão de conteúdos e tornar os estudos mais dinâmicos, mas o aprendizado acontece quando o estudante participa ativamente do processo. O ideal é usar a tecnologia para complementar os estudos, e não para pensar no lugar dele”, afirma.