IA reduz em 40% o tempo de manutenção no automobilismo

Segundo Thiago Iacopini, CEO da Kumulus, há uma quantidade cada vez maior de dados, documentos, registros históricos e informações operacionais. “O problema raramente é a falta de informação. Na maioria dos casos, o desafio está em localizar rapidamente o conhecimento relevante, conectar diferentes fontes e transformar tudo isso em decisões práticas. Esse cenário se torna ainda mais complexo em ambientes de alta performance, nos quais tempo e precisão têm impacto direto nos resultados. É exatamente aí que a inteligência artificial começa a assumir um papel diferente”, explica.