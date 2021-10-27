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Renata Rasseli

FOTOS: Júlia Ferlin comemora aniversário de 15 anos em Vitória

A herdeirinha de Nelson Ferlin e Aletice Cavalcanti reuniu a família e amigos neste sábado (23), no Lareira Up, na Capital

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 02:08

Públicado em 

27 out 2021 às 02:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Júlia Ferlin celebra 15 anos em Vitória
Júlia Ferlin celebra 15 anos em Vitória Crédito: Camilla Baptistin
Ao lado dos seus pais Nelson Ferlin e Aletice Cavalcanti, amigos e familiares, a estudante Julia Ferlin celebrou seus 15 anos neste sábado (23), no Lareira Up, em Vitória. A aniversariante desfilou com look de Dora Giacomin. A decoração foi assinada pela party designer Mel Pitanga, com bolo da Rose Cake e doces by Edna Jabour. O DJ Emerson ferveu a pista da festa, que teve cerimonial de Cintia Kuster. Confira as fotos da festa na galeria de Camilla Baptistin. 
Júlia Ferlin e os pais Nelson Ferlin e Aletice Cavalcanti
Júlia Ferlin e os pais Nelson Ferlin e Aletice Cavalcanti Crédito: Camilla Baptistin

Aniversário de 15 anos de Júlia Ferlin

80 ANOS DE TRADIÇÃO

Eduarda Buaiz celebra nesta quarta (27), os 80 anos da Buaiz Alimentos, em uma história marcada pela tradição, excelência, inovação e vínculo afetivo com o consumidor. Além das diferentes ações comemorativas ao longo deste ano, como lives com chefs e lançamento de novos produtos, a Buaiz Alimentos desenvolveu uma websérie com cinco episódios, onde mostra outras histórias que têm a presença marcante da empresa em seu enredo. As chefs Flávia Gama e Clarissa Soya, além de Gilberto Rosalén Jr, do famoso pastel em Ibiraçu, Elisangela De Angeli e Virginia Kuijper, participam da websérie e relatam momentos marcantes com os produtos da Buaiz Alimentos, que atravessam gerações.

CAPIXABAS EM SAMPA

Marcelo Lages, Marcos Apolo Muniz, Secretário de Cultura de Manaus, Flávia Furtado, Diretora executiva do Festival Amazonas de Ópera, Tamoio Marcondes, Presidente da Funarte e Fabricio Noronha, Secretário de Cultura do Espírito Santo
Marcelo Lages, Marcos Apolo Muniz, Flávia Furtado, Tamoio Marcondes, Presidente da Funarte e Fabricio Noronha: encontro em São Paulo Crédito: Vini Kava
O diretor de Dança no Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto (FB-ODM), Marcelo Lages,  e o secretário de Cultura do Estado, Fabricio Noronha, se reuniram no Teatro Municipal de São Paulo com o presidente da Funarte, Tamoio Athayde Marcondes para celebrar o Dia Mundial da Ópera, nesta segunda-feira (25). Diversos secretários de Cultura do país e gestores culturais também participaram do evento que teve o objetivo de discutir políticas públicas, gargalos e oportunidades da indústria da Ópera no Brasil.

CAPIXABA EM MINAS

Nossa Zezé Monteiro e a apresentadora Karina Vargas do programa
Nossa Zezé Monteiro e a apresentadora Karina Vargas do programa "Admirável Mundo Novo" da GNT: na Semana de Arte Criativa de Tiradentes Crédito: André Poubel

PALAVRAS EM EXPOSIÇÃO

“Trago palavras” é a primeira exposição individual da artista Manoela Monteiro na Parede Galeria, na joalheria de Ivana Izoton na Praia do Canto. A mostra, que tem curadoria de Flávia Dalla Bernardina, apresenta pinturas, colagens e uma instalação de textos que remetem à um espaço de intimidade da artista na construção da sua poética. A exposição será inaugurada nesta quinta-feira (28), com vernissage de 16h às 20h.

CASAMENTO

Giovani Pagotto e Danielle Nicoli
Queridos de RR, Giovani Pagotto e Danielle Nicoli disseram sim-sim em Viana, no último sábado (23) Crédito: Ademir Ribeiro

RR NEWS

Flávia Saade parte para São Paulo para tour de compras para sua Libanesa Tecidos, visita à CasaCor SP e agenda gastronômica na Terra da Garoa.
Ricardo e Carol Lobato convidam para a inauguração da nova loja Reserva, nesta quinta-feira (28), no Shopping Vitória. 
Ludmila Perim convida para o show de Marcelo Ribeiro e Bia Barroso, nesta sexta-feira (29), no 2º Mercado de Arte e Culinária, no Jardim Secreto. A chef Dilma Cardoso assina o menu da noite com sua cozinha afetiva.
Ricardo Silveira e o fotógrafo Gabriel Corrêa
Ricardo Silveira está em São Paulo para sessão de fotos e vídeos para a MAC com a produção do badalado fotógrafo Gabriel Corrêa Crédito: Divulgação
Márcia Gabriella Mule, por meio de sua Odonto Scan, vai disponibilizar um equipamento de escaneamento intraoral para o curso de reabilitação oral. O iTERO será usado nas aulas práticas que acontecerão no fim da semana, nos dias 29 e 30 de outubro.
Cynthia Fernandes, Thatiana Pachito, Potira Manhães, Italla Monti, Solana Marianelli, Fernanda Reis, Ximene Villar, Zilda Helal, Priscila Schwab e Juliana Reissinger são o segundo grupo de ganhadores do programa capixaba Mais Estilo Mais Vantagem. Os arquitetos convidados de Sandra e Moisés Demoner embarcaram para São Paulo e serão recepcionados pelo CEO da Entreposto, Roberto Zuccolo, no charmoso atelier, onde vão conhecer a nova coleção Costa Nova. Em seguida o grupo almoça no restaurante Costa Nova, no Jardins.
Felipe Merlo Magioni, urologista da Rede Meridional, embarca esta semana para o Rio de Janeiro como parte de um grupo de especialistas que foi convidado pelo IRCAD América Latina para um curso sobre cirurgia urológica. O evento, que começa nesta quinta-feira (28), reunirá médicos e cirurgiões de todo o país.
A capixaba Cimara La Belle, especialista em melasma, foi a primeira biomédica esteta do Espírito Santo a fazer o curso em Belo Horizonte, Minas Gerais, com o fera Gabriel Magalhães, especialista em harmonização orofacial com técnicas inovadoras em diversos procedimentos de face, inclusive ele ministra curso até na Universidade de Harvard, no EUA.
Mauro Ribeiro, Josélia Nolasco, Ralphe Nolasco, Fernando Mantovani, Pedro Henrique da Cruz, Edson Fraga. Sentados: Gibson Barcelos Reggiani, Andréa Araujo, Sergio Costa e esposa.
Mauro Ribeiro, Josélia Nolasco, Ralphe Nolasco, Fernando Mantovani, Pedro Henrique da Cruz, Edson Fraga (em pé),  Gibson Barcelos Reggiani, Andréa Araujo, Sergio Costa e esposa (sentados): em reunião da Confraria Capixaba da Cachaça Crédito: Divulgação
Membros da Confraria Capixaba da Cachaça se reuniram no novo botequim Tertúlia, inaugurado, recentemente,  em Jardim Camburi. O encontro contou com a presença do presidente da confraria Edson Fraga, de empresários do ramo de bebidas e representantes do Sindibebidas.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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