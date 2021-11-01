Veja quem prestigiou o badalado Halloween do Iate Clube do ES

Com direito a produções elaboradas, o Halloween do Iate Clube do Espírito Santo agitou a noite de sexta-feira (29), em Vitória. O espaço foi especialmente decorado sob coordenação de Consuelo Fidelis, diretora social do clube. Os anfitriões foram o comodoro Carlos Moschen e sua Corina, que estavam impecáveis fantasiados de caveira e de feiticeira. Destaque para a banda Back to the Past e para a DJ Laura Murad, que fizeram ferver a pista de dança. Chamaram a atenção também o vice-comodoro Fabiano Pereira com sua esposa Karina Machado, vestidos de Harry Potter e Hermione. O capitão dos portos do Espírito Santo, Washington Luiz de Paula, embarcou no clima e foi um dos premiados pela criatividade de sua fantasia. Confira as fotos de Cloves Louzada.
Halloween do Iate Clube do ES
SHOPPING PRAIA DA COSTA AMPLIA MIX GASTRONÔMICO
Adquirido pelo fundo de investimentos Vinci Shopping Centers FII, em um negócio de R$ 194 milhões sacramentado em setembro de 2020, o Shopping Praia da Costa vive uma nova fase e vem ampliando seu mix de lojas com a chegada de grandes marcas nacionais e internacionais, como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Live e Carmen Steffens, que inauguraram as lojas este ano no mall e, agora, a expansão ocorre também na área de gastronomia. Até o fim do ano, o mall inaugura três novas opções gastronômicas exclusiva: os restaurantes Pecorino, Nagairô e um winebar, estão previstos para iniciarem a operação até dezembro deste ano e irão movimentar a economia capixaba.
CAMPEÃO
BUFÊ INFANTIL DO ES RECEBE CERTIFICADO PARA RECEBER AUTISTAS
O primeiro bufê infantil, de todo o Brasil, a obter o selo de Empresa Amiga do Autista é capixaba! Quem celebra esse feito são os sócios do Vila Pindô, uma casa de festas localizada em Bairro de Fátima, na Serra.
Um dos sócios, Guilherme Brunoro, explicou que o selo credencia a empresa ou o profissional para atender, com a devida atenção e cuidado, pessoas com autismo. "O credenciamento é dado aos participantes de um treinamento rigoroso, ao qual nos submetemos. Ações inclusivas são fundamentais para ofertamos um serviço de qualidade", disse.
Além dessa certificação, o Vila Pindô promoveu um curso para capacitar profissionais, de diversas frentes de atuação, a atender pessoas portadoras do Transtorno de Espectro Autista (TEA). As aulas aconteceram no último dia 19 e a temática e toda dinâmica foram elogiadas por quem esteve presente.
QUERIDOS DE RR
RR NEWS
A dermatologista Juliana Drumond embarca nesta terça-feira (02) para São Paulo para participar de um workshop para proprietários do Fotona Starwalker, laser de última geração que já virou o queridinho Ivete Sangalo e Cléo Pires para tratamento do melasma.
O renomado designer Guto Índio da Costa comandará a Live “Redesign Urbano’, ao vivo, da Praça Helmut na Casa Cor ES, na Praia da Costa, no dia 9 de novembro.
Francisco Giovanelli e os filhos Dyonantan e Fabricio estão a frente de um novo projeto para o Caranguejo do Assis. O restaurante passará por nova expansão que aumenta em 50% sua capacidade. Sergio Palmeira é quem assina o projeto que está previsto para ser inaugurado em dezembro
O Dia do Sushi, comemorado em 1º de novembro, não poderia passar em branco no restaurante Japatê Vila Velha, na Praia da Costa, do empresário Adriano Roncalle. A rede mineira lança em todas as suas unidades do Brasil, o Taco Sushi, uma inspiração nas famosas tortilhas mexicanas, porém adaptados aos ingredientes queridinhos da gastronomia japonesa.
Para quem adora cantar e ouvir os grandes clássicos da música brasileira e sentiu falta de um bom show, o Steffen realizará, em formato all inclusive, a Noite dos Covers, com tributo aos cantores Renato Russo, Tim Maia e Raul Seixas. O evento acontece no dia 6 de novembro, a partir das 21h, no Steffen Centro de Eventos.