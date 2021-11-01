Veja quem prestigiou o badalado Halloween do Iate Clube do ES

Carlos Moschen e Corina Moschen, Karina Machado e Fabiano Pereira: no Halloween do Iate Clube do ES Crédito: Cloves Louzada

Com direito a produções elaboradas, o Halloween do Iate Clube do Espírito Santo agitou a noite de sexta-feira (29), em Vitória. O espaço foi especialmente decorado sob coordenação de Consuelo Fidelis, diretora social do clube. Os anfitriões foram o comodoro Carlos Moschen e sua Corina, que estavam impecáveis fantasiados de caveira e de feiticeira. Destaque para a banda Back to the Past e para a DJ Laura Murad, que fizeram ferver a pista de dança. Chamaram a atenção também o vice-comodoro Fabiano Pereira com sua esposa Karina Machado, vestidos de Harry Potter e Hermione. O capitão dos portos do Espírito Santo, Washington Luiz de Paula, embarcou no clima e foi um dos premiados pela criatividade de sua fantasia. Confira as fotos de Cloves Louzada.

Carlos Moschen e Corina Moschen e o casal que ganhou o prêmio de melhor fantasia da festa: Ricardo Gaburro e Ana Flávia Crédito: Cloves Louzada

Halloween do Iate Clube do ES

SHOPPING PRAIA DA COSTA AMPLIA MIX GASTRONÔMICO

Adquirido pelo fundo de investimentos Vinci Shopping Centers FII, em um negócio de R$ 194 milhões sacramentado em setembro de 2020, o Shopping Praia da Costa vive uma nova fase e vem ampliando seu mix de lojas com a chegada de grandes marcas nacionais e internacionais, como Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Live e Carmen Steffens, que inauguraram as lojas este ano no mall e, agora, a expansão ocorre também na área de gastronomia. Até o fim do ano, o mall inaugura três novas opções gastronômicas exclusiva: os restaurantes Pecorino, Nagairô e um winebar, estão previstos para iniciarem a operação até dezembro deste ano e irão movimentar a economia capixaba.

CAMPEÃO

Filippo Perdigão Paolini: o herdeirinho de Suellen Perdigão e Stephano Paolini conquistou o "Trofeo delle Regioni", campeonato de Tiro ao Alvo de 10 metros, em Nápoles, na Itália Crédito: Divulgação

BUFÊ INFANTIL DO ES RECEBE CERTIFICADO PARA RECEBER AUTISTAS

O primeiro bufê infantil, de todo o Brasil, a obter o selo de Empresa Amiga do Autista é capixaba! Quem celebra esse feito são os sócios do Vila Pindô, uma casa de festas localizada em Bairro de Fátima, na Serra.

Um dos sócios, Guilherme Brunoro, explicou que o selo credencia a empresa ou o profissional para atender, com a devida atenção e cuidado, pessoas com autismo. "O credenciamento é dado aos participantes de um treinamento rigoroso, ao qual nos submetemos. Ações inclusivas são fundamentais para ofertamos um serviço de qualidade", disse.

Além dessa certificação, o Vila Pindô promoveu um curso para capacitar profissionais, de diversas frentes de atuação, a atender pessoas portadoras do Transtorno de Espectro Autista (TEA). As aulas aconteceram no último dia 19 e a temática e toda dinâmica foram elogiadas por quem esteve presente.

QUERIDOS DE RR

Stella Miranda e Hugo Grassi: em evento badalado no ateliê de Ana Paula Castro, em Vitória Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

A dermatologista Juliana Drumond embarca nesta terça-feira (02) para São Paulo para participar de um workshop para proprietários do Fotona Starwalker, laser de última geração que já virou o queridinho Ivete Sangalo e Cléo Pires para tratamento do melasma.

O renomado designer Guto Índio da Costa comandará a Live “Redesign Urbano’, ao vivo, da Praça Helmut na Casa Cor ES, na Praia da Costa, no dia 9 de novembro.

Francisco Giovanelli e os filhos Dyonantan e Fabricio estão a frente de um novo projeto para o Caranguejo do Assis. O restaurante passará por nova expansão que aumenta em 50% sua capacidade. Sergio Palmeira é quem assina o projeto que está previsto para ser inaugurado em dezembro

Maita Mota e Ricardo Vieira: em noite de celebração dos 30 anos de carreira de RV, na Praia da Costa Crédito: Wagner Bresciane

O Dia do Sushi, comemorado em 1º de novembro, não poderia passar em branco no restaurante Japatê Vila Velha, na Praia da Costa, do empresário Adriano Roncalle. A rede mineira lança em todas as suas unidades do Brasil, o Taco Sushi, uma inspiração nas famosas tortilhas mexicanas, porém adaptados aos ingredientes queridinhos da gastronomia japonesa.

Para quem adora cantar e ouvir os grandes clássicos da música brasileira e sentiu falta de um bom show, o Steffen realizará, em formato all inclusive, a Noite dos Covers, com tributo aos cantores Renato Russo, Tim Maia e Raul Seixas. O evento acontece no dia 6 de novembro, a partir das 21h, no Steffen Centro de Eventos.