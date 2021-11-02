Kátia Toríbio Laranja celebra 50 anos com almoço em família em Vitória

A aniversariante Katia Toríbio Laranja e Anselmo Laranja: celebrando 50 anos! Crédito: Cacá Lima

Querida de RR, a juíza Kátia Toríbio Laranja celebrou 50 anos em almoço em família neste sábado (30), no apartamento de sua irmã, Karla Toríbio Pimenta, na Praia do Canto, em Vitória. Ao lado do seu Anselmo Laranja, a aniversariante recebeu em petit comité os pais Maria Luiza e Mariano Toríbio, os filhos Claudinho, Pedro e André, o sogro Dailson Laranja, o cunhado David Pimenta e a amiga de longa data, Andrea Andrade, que também aniversariou na sexta (29). Confira as fotos de Cacá Lima.

Aniversário de 50 anos de Katia Toríbio Laranja

MANGUINHOS CELEBRA A MOQUECA CAPIXABA

O final de semana foi movimentado em Manguinhos com a realização do 3º Circuito da Moqueca. Por suas ruas bucólicas, muitos capixabas foram conferir as diferentes formas de preparar e servir o típico prato local.

Realizado pela Associação Comercial do Balneário, com apoio da Prefeitura da Serra, o evento valorizou a gastronomia e movimentou o comércio de Manguinhos.

Nina Sanidei e Andressa Borgo: prestigiando o 3º Circuito da Moqueca, em Manguinhos Crédito: Divulgação

ENTÃO, É NATAL!

A partir desta quinta-feira (04), o Natal chega no Shopping Vitória surpreendendo a todos com muita magia e ações especiais para as famílias. Neste ano, a decoração temática traz uma experiência única com uma tecnologia inspirada em um parque temático da Disney, em que as crianças poderão dar vida a alguns brinquedos do Atelier do Noel com uma varinha mágica.

O Papai Noel também retorna presencialmente e as famílias podem tirar a foto tradicional de Natal. Todos os protocolos de segurança com a instalação de um vidro que irá manter o distanciamento social do Papai Noel e os visitantes do Shopping Vitória. Na data de Inauguração do Natal, ao serem abertas as portas, o Papai Noel já estará presente no seu trono, na decoração.

FAMÍLIA

Cecilia Zon, Bruna Rody, Paula Rody e Otamar Rogério: família reunida em lançamento imobiliário Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

A empresária e agora designer de sapatos Brenda Riva criou uma nova coleção Primavera/Verão, que será lançada no dia 6 de novembro, junto com a comemoração de um ano da nova identidade visual de sua loja, na Praia do Canto. A nova coleção conta com nove modelos diferentes e confortáveis, com efeitos únicos em sapatilhas, sandálias, mules, tamancos, flats e rasteiras.

Uma das principais lideranças femininas do país, a CFO Julia Machado, da ONG Gerando Falcões, é a convidada de Nilton Sagrilo para a quarta edição deste ano do Gama Day, que acontece nesta sexta-feira (06), no formato híbrido. Ela participa do talk show que integra a programação do evento trimestral voltado para os profissionais da Gama Ensino.



A blogueira Renata Vervloet arrasou com um modelo Jimmy Choo das Óticas Paris, em Trancoso (BA) Crédito: Divulgação

Uma arandela do designer Tiago Curioni, que faz parte do mix de luminárias assinadas do showroom da Homelux, dos empresários Adriana Martins, Renata e Rômulo Bezerril, é destaque no ambiente Refúgio Particular, dos arquitetos Heloisa Santos e Hudson Dal Ben, na Casa Cor ES. Curioni é um arquiteto urbanista graduado em design na Europa e que por conta do seu traço limpo, minimalista e peças autorais, é destaque internacional com muitos prêmios na bagagem como o prêmio Italiano A´design Award por três anos consultivos

O ambiente Empório Capixaba, das arquitetas Juliana Guarize e Tassia Hoffmann, da Guarize Hoffmann, irá sediar o evento dedicado para arquitetos, da empresa Serra Design Simonetto, que acontece nesta quinta-feira (04), às 17h, na CASACOR. A Simonetto é parceira das arquitetas no espaço e marca presença com a marcenaria planejada, com ferragens alemãs e um alto padrão de acabamento.

Augusto Alvarenga e Emília Lopes: em evento badalado na Ilha Crédito: Cloves Louzada