BBB 22 com olhar capixaba: “Tô Por Dentro” ganha nova temporada

Will Loyola é quem comanda o Tô Por Dentro Crédito: divulgação

O programa que acompanha e repercute o Big Brother Brasil no Espírito Santo voltou ao ar na última segunda-feira nos intervalos da programação da TV Gazeta. O “Tô Por Dentro” repercute tudo o que acontece na casa com o olhar capixaba e alta dose de diversão. Apresentada por Will Loyola, a atração terá muita interatividade com o público e contará com a participação de artistas capixabas, ex-BBBs e influencers digitais.

O "Tô por Dentro chega com novo cenário, novos quadros, participação das ruas e com interação através do Whatsapp da TV Gazeta. As pessoas de casa vão poder opinar nos acontecimentos, enviar vídeos com comentários e fazer um bate papo com o apresentador.

“Vou conversar com as pessoas pelo Zap e levar para a TV o que elas andam comentando por aí nas redes, nos churrascos, nos encontros… até porque, se tem um assunto que a gente ama, é BBB. Vamos seguir sendo um programa que conecta o que acontece no BBB com quem está aqui no ES. E claro, mantendo aquele nosso bom humor”, comenta Will.

Novo logo do programa Crédito: TV Gazeta

Referência entre as afiliadas da TV Globo, o “Tô Por Dentro” regionaliza o produto nacional de rede, aproximando de contextos locais.

"Cada vez mais, trazer o conteúdo local para a TV é o diferencial que garante o interesse do capixaba em nos assistir. Fico muito feliz em ver um projeto inovador como o Tô Por Dentro voltando para a tela da TV e sendo usado como referência pela Globo, incentivando as demais afiliadas do país a fazer conteúdo semelhante”, afirma o gerente de programação da Rede Gazeta, Kassius Sipolatti.

O programa é produzido pela equipe de Promoção da TV Gazeta e tem coordenação de Igor Estrella.

The Masked Singer “Espírito Santo”

Os intervalos comerciais da TV Gazeta vão ter uma edição extra da segunda temporada do The Masked Singer. A partir deste sábado (15) e durante três semanas, os breaks da emissora vão mostrar três cantores mascarados, que fazem parte de seu elenco, com fantasias que tem tudo a ver com a cultura capixaba. As dicas estão sendo anunciadas no Instagram da TV, conforme explica a apresentadora e cantora Ivete Sangalo no vídeo abaixo.

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Sicredi inaugura primeira agência em Vitória

Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 5,5 milhões de associados, a Sicredi inaugura nesta segunda (17) sua primeira agência em Vitória, que fica localizada na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), uma das principais vias da cidade. Com atuação no Espírito Santo desde o segundo semestre de 2021, a instituição abriu oito pontos de atendimento no ano passado nos municípios de Colatina, Linhares, Pinheiros, Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes.

Fachada da nova loja na Reta da Penha, em Vitória Crédito: divulgação

"A chegada do Sicredi na capital capixaba representa a possibilidade de fomentar as potencialidades de Vitória, uma vez que, como instituição financeira cooperativa, oferecemos todos os produtos e serviços disponíveis no mercado financeiro, para pessoas físicas, empresas e agronegócio. Além disso, a atuação local permite a valorização das características e das realidades das regiões onde estamos presentes, estimulando o desenvolvimento sustentável " Márcio Port - Vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste

A Instituição espera aumentar a rede de atendimento no Estado para 16 agências ainda no primeiro semestre de 2022. Com relação à presença nacional, a projeção é de um acréscimo de mais de 250 novos pontos de atendimento no Brasil neste ano. Em 2021, mais de 200 foram inaugurados no país. O Sicredi está presente em 25 estados e no Distrito Federal, com mais de 2.100 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

Participe você também!

Com periodicidade quinzenal, a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.