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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Deputado usa Big Brother pra lançar candidatura a governador do ES

Ex-aliado do governador Casagrande aproveitou a popularidade do programa da Rede Globo para fazer uma brincadeira

Públicado em 

17 jan 2022 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A postagem de Rigoni no Instagram
A postagem de Rigoni no Instagram Crédito: Reprodução do Instagram
Aproveitando a onda, o deputado federal Felipe Rigoni usou o Big Brother Brasil para anunciar (o que todo mundo já sabia) que é pré-candidato a governador. “Primeiro cego da história do Big Brother Brasil? O problema é não conseguir dar uma ‘espiadinha’”, brincou o parlamentar que deixou o PSB e foi para o PSL.

ESPIA A IRINY

Aliás, horas depois de Rigoni, Iriny Lopes (PT) recorreu à mesma brincadeira com a marca do BBB. No caso dela, se apresentando como deputada estadual mesmo.

RECORDAR É SOFRER

A volta dos pronunciamentos do governador Casagrande (PSB), no final das tardes de sexta-feira, não é um sinal de que a pandemia de Covid-19 resiste, agora com a variante Ômicron.

ATRAVESSOU O SAMBA?

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) já esteve mais convicto em relação à segurança sanitária do desfile das escolas de samba no Sambão do Povo.

A NEGACIONISTA NA FILA

Leitora da coluna foi tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, na Igreja Presbiteriana de Jardim Camburi, e se assustou. Ela foi recebida por uma pessoa com camisa da Prefeitura de Vitória organizando a fila e, veja só, QUE se gabava de não ter recebido nenhuma dose, e não satisfeita, pregava contra a vacinação. Quem estava na fila ficou com sentimento de espanto e indignação.

QUE PAÍS É ESTE?

O profícuo escritor Maciel de Aguiar, de São Mateus, está indignado. Segundo ele, vários dos seus livros estão sendo plagiados, copiados e roubados.

ROUBO PARA NÃO ESQUECER

Aliás, a dra. Margareth Dalcolmo, a cientista capixaba na linha de frente ao combate à Covid, também denuncia que seu livro mais recente, “Um tempo para não esquecer”, está sendo distribuído em PDF em grupos de zap. Na República Independente de Araguaia (RIA!), isso tem nome: roubo. Simples assim.

VITÓRIA ABRE 3.606 EMPRESAS

Mesmo com a pandemia, abriu 3.606 empresas no ano passado, segundo a Junta Comercial do ES. Além disso, entre aberturas de CNPJs, Microempreendedores Individuais (MEIs), inscrições imobiliárias e associações jurídicas, a Capital registrou, em 2021, a abertura de 13.353 novas empresas, 2.688 a mais que em 2019, último ano sem pandemia. Só de MEIs, no ano passado, foram abertos 7.252 ante 5.243 em 2019. Um aumento de aproximadamente 40%.

CADÊ O MILHO?

Tem sido difícil encontrar o famoso milho cozido nas praias. Quando se encontra, já é no calçadão. E tem diferenças nos preços. Custa, normalmente, R$ 5, quando servido na palha, e R$ 6, quando colocado no pratinho, tirando todo o alimento do sabugo. Faz parte: os descartáveis estão bem caros.

ASSEMBLEIANOS RENOVAM MANDATO

A Cadeeso mantém seu presidente. Foi reeleito o pastor Arnaldo Candeias. A convenção das igrejas da Assembleia de Deus é muito visada pelos políticos, devido ao fato de ter inúmeros fiéis no Espírito Santo.

FELIZES PARA SEMPRE

Juíza de paz, em cartório na Praia do Canto, tem se destacado pelo seu bom humor e carinho com os noivos. Conta histórias de vida e ainda deixa o recado: “Vocês preferem viver em paz ou com a razão?”. Os novos casais saem com a mensagem de paz no coração.

MAIS UMA GUARDA

Montanha, município de pouco mais de 18 mil habitantes no Norte do Estado, agora tem uma Guarda Municipal.

AÇÃO ENTRE AMIGOS

O prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), de Vila Velha, abriu seu pacote de bondades. Mas só para os mais chegados, os secretários e cargos comissionados da PMVV. Todos devidamente com seus rendimentos engordados neste começo de ano.
A LEI É DURA...
Novak Djokovic descobriu que a lei é dura, mas é lei. Na Austrália.

ALÔ, DOUTOR!

Presidente negacionista e que se recusa a tomar vacina pode entrar na Austrália?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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