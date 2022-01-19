Poucas&Boas: A pergunta do BBB que incomoda: “Onde fica o ES?”

Capixaba por adoção, o velocista olímpico Paulo André Camilo teve explicar no BBB onde fica o ES Crédito: Wander Roberto/COB

O velocista olímpico Paulo André Camilo, paulista radicado há muito tempo no Espírito Santo, já disputou provas nos mais diferentes lugares do mundo e, certamente, explicou de onde veio. Contudo, provavelmente não esperava que fosse ouvir uma pergunta tão inusitada no BBB 22 , reality show da TV Globo do qual participa e que estreou nesta segunda-feira (17) em nova temporada.

DÁ-LHE, GEOGRAFIA!

Participante do confinamento, Luciano soltou o questionamento ao atleta olímpico, que mora em Vila Velha. "O Espírito Santo fica onde?". Após a explicação educada do velocista, o colega de BBB respondeu. "Achava que o Espírito Santo ficava em algum Estado, mas é o próprio Estado", descobriu.

Luciano Estevan, do BBB 22 Crédito: Reprodução/Instagram

VITÓRIA DE QUÊ?

A propósito, é muito comum capixabas em visita a outros Estados dizerem que são de Vitória e o interlocutor perguntar: "De Vitória da Conquista?" Mais que uma ignorância geográfica, revela talvez que o Espírito Santo seja um Estado cuja imagem ainda é pouco divulgada por este país afora.

CONSOLO

Ainda bem que temos Cachoeiro.

DOIS EM 20

O Espírito Santo tem dois participantes no BBB 22. O velocista Paulo André e o engenheiro e o estudante de Medicina Lucas.

VITÓRIA VALORIZADA

Vitória está entre as 15 cidades mais caras do país para comprar um imóvel, segundo o Índice FipeZAP+, apurado com base em anúncios da internet. Segundo a revista Exame, a capital capixaba registrou a maior alta do preço médio dos imóveis em 2021:19,86%.

HAJA PACIÊNCIA

Pacientes que tentam fazer o exame de Covid-19 têm aguardado na fila por até duas horas em unidades de saúde na Grande Vitória. Na maioria dos casos, os servidores da Saúde têm falado que os testes rápidos têm sido positivos para o vírus, agora na sua variante Ômicron.

ECOVIDPORANGA

Sete servidores da Prefeitura de Ecoporanga estão com Covid. A cidade é aquela mesma em que o prefeito cancelou o Réveillon e o Carnaval por causa da pandemia, mas promoveu seu aniversário de 70 anos com a participação de centenas de pessoas.

O MP E O DESFILE NO SAMBÃO

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Luciana Andrade, chefe do Ministério Público do Espírito Santo, afirmou que, “por hora”, o MP não recomendou que o desfile no Sambão do Povo seja cancelado. Mas, devido ao aumento dos casos de Covid com o surgimento da variante Ômicron, ela alertou que essa situação pode mudar.

O MP E O DESFILE NO SAMBÃO 2

“Temos algum tempo para acompanhar o comportamento [da pandemia). É possível que o MP recomende que se mude essa data, que esses desfiles não aconteçam”, disse a procuradora-geral de Justiça. “Estamos dialogando para a gente chegar a um denominador comum que é proteger o maior número de vidas. Se até lá os números caírem e se a gente conseguir mecanismos de controle eficazes, nós vamos manter o desfile no Sambão”, acrescentou.

PMV SE REÚNE COM SAMBISTAS

Em reunião realizada na tarde desta terça-feira (18) com representantes das escolas de samba e a empresa organizadora do desfile, o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) disse que a gestão acompanha a curva de comportamento da variante Ômicron no município e prometeu que qualquer decisão a respeito de alterações no cronograma do desfile no Sambão será previamente comunicado aos diretores das escolas.

MAIS POLICIAIS CIVIS

O deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (sem partido) se reuniu com aprovados do atual concurso da Polícia Civil, que aguardam pela abertura da turma com mais 117 alunos, conforme prometeu o governador Renato Casagrande (PSB), ainda em outubro do ano passado. O parlamentar oficiou a instituição para saber o porquê da demora. "O déficit de pessoal é altíssimo", destacou o deputado, que foi delegado da PC por mais de 30 anos.

ALÔ, BRASILEIROS!