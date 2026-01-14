Farol Santa Luzia amplia horário de visitação em Vila Velha; confira

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha, mistura a bonita vista com a importância história Crédito: Fernando Madeira

Devido ao aumento do fluxo de turistas durante a alta temporada de verão, o Farol Santa Luzia, um dos principais pontos turísticos de Vila Velha, passou a funcionar em horário ampliado. A mudança foi definida pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Capitania dos Portos do Espírito Santo, para atender à maior demanda de visitantes. O local agora recebe o público das 8h30 às 16h30, com permanência permitida até as 17h. Antes, o horário de abertura era das 9h às 16h30. A visitação segue de terça-feira a domingo, com fechamento às segundas-feiras.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Lucas Fraga, o espaço está preparado para receber moradores e turistas com mais conforto. “O Farol Santa Luzia é um patrimônio histórico e cultural de Vila Velha e do Espírito Santo. Em novembro, ele passou por obras de reforma e melhorias, que incluíram reparos estruturais e pintura”, afirmou.

Inaugurado em 1871 pelo imperador Dom Pedro II, o Farol Santa Luzia segue em operação até os dias atuais. Ao longo dos séculos, o equipamento tem desempenhado papel fundamental na segurança da navegação, orientando embarcações que trafegam pela costa capixaba. Localizado na entrada da Baía de Vitória, ele é considerado um símbolo da história marítima brasileira e permanece preservado como patrimônio cultural, além de ser uma importante atração turística do município.