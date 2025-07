Venda Nova do Imigrante rumo ao futuro das cidades inteligentes

Venda Nova do Imigrante, conhecida por sua rica cultura e tradição, está dando um passo significativo em direção ao futuro. Em parceria com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), o Governo do Estado do Espírito Santo e o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC), o município concluiu com êxito a primeira licitação da Parceria Público-Privada (PPP) de Cidade Inteligente do Programa ES Inteligente, um projeto estruturante voltado à modernização e sustentabilidade da infraestrutura urbana.

A sessão pública realizada em junho deste ano atraiu sete empresas concorrentes, demonstrando o alto grau de interesse do setor privado. A proposta vencedora da empresa Brilha Venda Nova do Imigrante representa uma economia de R$ 42 milhões ao longo dos 25 anos de contrato, com redução de custos estimada em 33,48% em relação ao cenário atual, mesmo com a ampliação e qualificação dos serviços prestados.

A PPP destravará investimentos de mais de R$ 10 milhões, que serão aplicados na substituição de lâmpadas incandescentes por LED em 2.850 pontos da Iluminação pública, implantação de 40,92 km de rede de fibra óptica conectando com internet 44 prédios públicos, instalação de 18 pontos de Wi-Fi gratuito para a população, instalação de 61 câmeras de videomonitoramento e implantação de uma usina solar fotovoltaica com 750 kWp de potência com uma redução estimada de 2,68 mil toneladas de CO₂ por ano. Também será implantado um Centro de Controle Operacional (CCO) onde tudo será monitorado 24 horas por dia, 365 dias por ano.

O projeto posiciona Venda Nova do Imigrante como referência em Cidades Inteligentes no interior do Brasil, possibilitando o fortalecendo de sua imagem como polo de inovação e sustentabilidade. Como resultado, a iniciativa impacta diretamente na qualidade de vida da população, por meio da inclusão digital, do reforço à segurança urbana e da preservação ambiental, alcançando tanto as gerações atuais quanto as futuras.

Para o Bandes, a parceria representa a consolidação da área de PPPs e Concessões, reforçando o compromisso do banco com o desenvolvimento sustentável, inovador e estruturado dos municípios capixabas. O caminho para cidades mais conectadas, eficientes e humanas já começou.

