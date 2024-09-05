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Lista nacional

Vitória é a segunda entre as cidades mais inteligentes do país

Estudo do Connected Smart Cities, que mapeia eixos ligados ao desenvolvimento urbano, mostra que a Capital lidera entre as cidades da Região Sudeste
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 set 2024 às 15:00

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 15:00

Ensaio fotográfico retrata as diferentes fromas de habitação na cidade de Vitória
Indicadores mostram que Vitória ocupa segundo lugar geral do ranking de 100 cidades Crédito: Vitor Jubini
No ranking Connected Smart Cities (Cidades Inteligentes Conectadas, em tradução livre), que mede indicadores de desenvolvimento dos municípios, Vitória alcançou a segunda colocação entre as 100 cidades mais inteligentes do Brasil. Na classificação geral, em comparação com o levantamento de 2023, a Capital subiu cinco posições e, neste ano, ficou atrás apenas de Florianópolis, em Santa Catarina. No ranking da Região Sudeste, Vitória é a primeira colocada.
Para a elaboração do ranking, que mapeia ao todo 656 cidades com mais de 50 mil habitantes, o levantamento se baseia em 74 indicadores divididos em onze eixos temáticos: urbanismo; economia; educação; empreendedorismo; energia; governança; mobilidade; segurança; meio ambiente; tecnologia e inovação; e saúde.
Em saúde, a Capital ficou em primeiro lugar. Ainda se classificou em segundo no eixo de governança e em oitavo lugar no indicador de educação. No eixo de mobilidade urbana, ficou em 11º lugar, tendo a 12º colocação em urbanismo. Já em tecnologia e inovação, a Capital ocupa a 15ª posição. Confira abaixo os resultados completos de Vitória:

Vitória no ranking Connected Smart Cities 2024

- Geral: 2º lugar
- Saúde: 1º lugar
- Governança: 2º lugar
- Educação: 8º lugar
- Mobilidade: 11° lugar
- Urbanismo: 12º lugar
- Tecnologia e Inovação: 15º lugar
- Meio Ambiente: 36º lugar
- Segurança: 56º lugar
- Economia: 40º lugar

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Segundo o Connected Smart Cities, nos eixos saúde e meio ambiente, Vitória se destaca com 5,58 leitos por mil habitantes; 645 médicos por cem mil habitantes, e despesas pagas de R$ 1.157,11 por habitante com saúde, além de agendamento online de consulta na rede pública e 98% da população atendida com água encanada.
Além de contar com matrícula escolar na rede pública de forma on-line, Vitória também se destaca no eixo de educação com a oferta de 18,6 vagas em universidades públicas para cada mil habitantes com mais de 18 anos. A média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre alunos da rede pública é de 431,4 pontos, e 99,9% dos professores que atuam no ensino médio público possuem formação superior. O investimento municipal per capita em educação é superior a R$ 1.900 por habitante.
“Em Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação, os destaques são para 100% da população coberta por tecnologaa 5G, velocidade média de 407,45 mbps na banda larga da cidade, 38,3% dos empregos formais ocupados por população com curso superior, um parque tecnológico e três incubadoras de empresas, de acordo com dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). O crescimento no número de empresas de tecnologia é de 9,5%, e de 15,68% nas empresas de economia criativa”, divulga o estudo.

Outras cidades capixabas

No ranking geral, Vila Velha ocupa a 32ª posição, enquanto Cachoeiro de Itapemirim, do Sul do Espírito Santo, aparece na 41ª posição. Na mesma tabela, a Serra, que já está entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, ocupa a 74ª posição, enquanto Linhares, da Região Norte, figura na 81ª colocação.
No eixo de segurança, Vila Velha aparece na 48ª posição, acima da Capital. Enquanto isso, Viana está na 97ª colocação. Já em tecnologia e inovação, a cidade canela-verde surge como 24ª, enquanto Cachoeiro, no mesmo eixo, é a 46ª.
Em urbanismo, Cachoeiro é a melhor colocada entre os capixabas, sendo a quinta cidade do país com os melhores indicadores. A tabela ainda conta com Vitória (12ª), Vila Velha (28ª), Serra (44ª) e Guarapari (68º). Em educação, além da Capital (8ª), o Estado teve cinco cidades ranqueadas: Colatina (13ª), São Mateus (21ª), Linhares (22ª), Vila Velha (54ª) e Cachoeiro (55ª). No eixo de empreendedorismo, Vila Velha, na 95ª posição, é a única cidade do Espírito Santo entre as 100 colocadas.
Em governança, além de Vitória na segunda posição, o Estado é representado na lista por Cachoeiro (24º), Vila Velha (29º), Cariacica (31º), Linhares (37º), Aracruz (38º) e Serra (41º). Nos indicadores de meio ambiente, Linhares (41ª) e Cachoeiro (43ª) voltaram a figurar. 
No eixo de mobilidade, Vila Velha ficou na 42ª colocação e Cachoeiro, na 71ª. Por fim, em saúde, Cachoeiro, Linhares e Colatina ocuparam a 6ª, a 41ª e a 55ª colocação, respectivamente.

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