Vitória é a segunda entre as cidades mais inteligentes do país

Indicadores mostram que Vitória ocupa segundo lugar geral do ranking de 100 cidades Crédito: Vitor Jubini

No ranking Connected Smart Cities (Cidades Inteligentes Conectadas, em tradução livre), que mede indicadores de desenvolvimento dos municípios, Vitória alcançou a segunda colocação entre as 100 cidades mais inteligentes do Brasil. Na classificação geral, em comparação com o levantamento de 2023, a Capital subiu cinco posições e, neste ano, ficou atrás apenas de Florianópolis, em Santa Catarina. No ranking da Região Sudeste, Vitória é a primeira colocada.

Para a elaboração do ranking, que mapeia ao todo 656 cidades com mais de 50 mil habitantes, o levantamento se baseia em 74 indicadores divididos em onze eixos temáticos: urbanismo; economia; educação; empreendedorismo; energia; governança; mobilidade; segurança; meio ambiente; tecnologia e inovação; e saúde.

Em saúde, a Capital ficou em primeiro lugar. Ainda se classificou em segundo no eixo de governança e em oitavo lugar no indicador de educação. No eixo de mobilidade urbana, ficou em 11º lugar, tendo a 12º colocação em urbanismo. Já em tecnologia e inovação, a Capital ocupa a 15ª posição. Confira abaixo os resultados completos de Vitória:

Vitória no ranking Connected Smart Cities 2024 - Geral: 2º lugar

- Saúde: 1º lugar

- Governança: 2º lugar

- Educação: 8º lugar

- Mobilidade: 11° lugar

- Urbanismo: 12º lugar

- Tecnologia e Inovação: 15º lugar

- Meio Ambiente: 36º lugar

- Segurança: 56º lugar

- Economia: 40º lugar

Segundo o Connected Smart Cities, nos eixos saúde e meio ambiente, Vitória se destaca com 5,58 leitos por mil habitantes; 645 médicos por cem mil habitantes, e despesas pagas de R$ 1.157,11 por habitante com saúde, além de agendamento online de consulta na rede pública e 98% da população atendida com água encanada.

Além de contar com matrícula escolar na rede pública de forma on-line, Vitória também se destaca no eixo de educação com a oferta de 18,6 vagas em universidades públicas para cada mil habitantes com mais de 18 anos. A média no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre alunos da rede pública é de 431,4 pontos, e 99,9% dos professores que atuam no ensino médio público possuem formação superior. O investimento municipal per capita em educação é superior a R$ 1.900 por habitante.

“Em Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação, os destaques são para 100% da população coberta por tecnologaa 5G, velocidade média de 407,45 mbps na banda larga da cidade, 38,3% dos empregos formais ocupados por população com curso superior, um parque tecnológico e três incubadoras de empresas, de acordo com dados da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec). O crescimento no número de empresas de tecnologia é de 9,5%, e de 15,68% nas empresas de economia criativa”, divulga o estudo.

Outras cidades capixabas

No eixo de segurança, Vila Velha aparece na 48ª posição, acima da Capital. Enquanto isso, Viana está na 97ª colocação. Já em tecnologia e inovação, a cidade canela-verde surge como 24ª, enquanto Cachoeiro, no mesmo eixo, é a 46ª.

Em urbanismo, Cachoeiro é a melhor colocada entre os capixabas, sendo a quinta cidade do país com os melhores indicadores. A tabela ainda conta com Vitória (12ª), Vila Velha (28ª), Serra (44ª) e Guarapari (68º). Em educação, além da Capital (8ª), o Estado teve cinco cidades ranqueadas: Colatina (13ª), São Mateus (21ª), Linhares (22ª), Vila Velha (54ª) e Cachoeiro (55ª). No eixo de empreendedorismo, Vila Velha, na 95ª posição, é a única cidade do Espírito Santo entre as 100 colocadas.

Em governança, além de Vitória na segunda posição, o Estado é representado na lista por Cachoeiro (24º), Vila Velha (29º), Cariacica (31º), Linhares (37º), Aracruz (38º) e Serra (41º). Nos indicadores de meio ambiente, Linhares (41ª) e Cachoeiro (43ª) voltaram a figurar.