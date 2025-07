Novas tendências

Inteligência artificial, cidades inteligentes e soluções em saúde dominam o Vivatech 2025

Evento realizado em Paris destacou como a convergência entre tecnologias está moldando as soluções mais disruptivas do mundo

Publicado em 9 de julho de 2025 às 16:58

A startup capixaba iTrois marcou presença no evento com soluções voltadas para inteligência artificial. Crédito: Reprodução / ©Viva Technology 2025

A edição de 2025 do Vivatech, um dos maiores eventos de inovação e tecnologia da Europa, mostrou as novas tendências para o futuro da tecnologia, moldadas pela combinação de soluções como inteligência artificial, robótica e IoT (internet das coisas).>

Realizado entre os dias 11 e 14 de junho, em Paris, o evento reuniu mais de 180 mil visitantes e consolidou algumas das principais frentes que devem pautar os próximos anos do setor de inovação.>

Entre os destaques da programação, soluções voltadas para monitoramento remoto de saúde, cirurgias com suporte robótico e sensores vestíveis chamaram a atenção. Já no campo ambiental, ganharam espaço tecnologias aplicadas ao controle de resíduos, eficiência energética e preservação de recursos naturais, todas impulsionadas por IA e sensores conectados. A área de cidades inteligentes também teve forte presença, com foco em mobilidade urbana, segurança pública e gestão inteligente de recursos.>

Outra tendência evidente foi a integração de diferentes tecnologias em soluções únicas, apontada como chave para alcançar disrupção real. “Não se trata apenas de usar IA, mas de combinar com automação, robótica, visão computacional. As soluções mais robustas que vimos apostaram nesta convergência”, destacou Pablo Magalhães, que esteve no evento expondo a startup capixaba iTrois. >

Inovação capixaba no evento

A presença da iTrois no VivaTech marca também a participação capixaba no cenário global. A empresa, residente do hub de inovação da Rede Gazeta, apresentou a Sommie, sommelier virtual baseada em IA que recomenda vinhos com base nos pratos do cardápio. A solução chamou atenção pela proposta de experiência personalizada e resultou em conexões com ecossistemas da Bélgica, Suíça, França e Hong Kong.>

Outro ponto que chamou a atenção dos expositores foi o crescimento de programas governamentais estruturados para atrair startups, especialmente na Europa. “Foi impressionante ver como países estão sendo incisivos ao oferecer incentivos para inovação. Suíça, França, Bélgica e outros estão disputando startups no cenário global”, destaca Magalhães.>

Para o CEO, a participação no evento não apenas projetou a startup internacionalmente, mas também ampliou o entendimento sobre o que é competitivo no mercado global. “Estar lá colocou nossas soluções à prova e nos ajudou a enxergar os próximos passos com mais clareza. Voltamos com planejamento, novas ideias e a certeza de que o Espírito Santo pode estar no mapa da inovação mundial.” >

