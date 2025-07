Inovação na infraestrutura

Saiba as 22 cidades do ES que têm projetos para se tornarem 'inteligentes'

Nesta quarta-feira (16), Venda Nova do Imigrante assinou os documentos para iniciar a implementação e se tornar a primeira "smart city" do Estado

Venda Nova do Imigrante será a primeira cidade do Espírito Santo a implantar, de forma integrada, o modelo de “cidade inteligente”. A prefeitura do município da Região Serrana assinou na tarde desta quarta-feira (16) a implementação do Programa ES Inteligente, uma iniciativa do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC), com foco na implementação de projetos de Parceria Público-Privada (PPP).>