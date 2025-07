Em Brasília

Casagrande se reúne com Alckmin e defende negociação com os EUA contra tarifaço

Governador reforçou seu apoio ao governo federal na defesa da soberania do país e pediu diálogo entre empresario local e norte-americano contra tarifas

Casagrande destacou a importância de buscar uma solução diplomática até o fim deste mês e a necessidade de interlocução entre os setores empresariais dos dois países. “O governo brasileiro está tentando uma aproximação com o setor empresarial local, para que possa dialogar com os empresários norte-americanos e ajudar nessa negociação”, afirmou.>

O governador expressou preocupação com os impactos econômicos da medida para o Espírito Santo, ressaltando que quase 30% das exportações do Estado têm como destino os Estados Unidos. “Essa é uma posição importante para proteger empregos no Brasil e no Espírito Santo. O comércio internacional é vital para nossa economia”, reforçou.>

Durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Linhares, no Norte do Estado, na última sexta-feira (11), Casagrande já havia reforçado que o Espírito Santo está "totalmente alinhado" ao posicionamento do governo federal em defender a soberania do país contra a medida anunciada por Trump. Ele ainda defendeu que o Brasil busque aliados para resolver o impasse.>