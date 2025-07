Crise das tarifas

Lula no ES: Casagrande defende que Brasil busque aliados contra tarifaço

Em discurso no evento sobre a reparação pela tragédia no Rio Doce, governador capixaba também falou sobre apoiar decisão do governo federal de defender a soberania nacional

Publicado em 11 de julho de 2025 às 12:32

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do governador Renato Casagrande durante visita a Linhares (ES) Crédito: Ricardo Medeiros

A tarifa imposta ao país pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também pautou o início do discurso do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), no evento do governo federal sobre reparação pela tragédia do Rio Doce, em Linhares, nesta sexta-feira (11).>

O socialista, em fala direcionada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presente no evento, disse que o Espírito Santo "está totalmente alinhado" ao posicionamento do petista de "defender a soberania do país", em alusão à resposta do governo brasileiro à decisão de Trump.>

Ainda segundo Casagrande, o governo federal acerta ao não sinalizar o que ele chamou de duelo de tarifas entre os dois países. Ele ainda defendeu que o Brasil busque aliados para resolver o impasse.>

"A gente não pode fazer um duelo de tarifas. É preciso diálogo com a sociedade para saber a melhor posição para defender a sociedade brasileira", disse Casagrande.>

