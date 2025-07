Visita de Lula ao ES

No ES, Lula usa boné 'O Brasil é dos brasileiros' em meio à crise com Trump

É a primeira aparição pública de Lula após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a taxação de produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto

Em visita a Linhares, Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (11), primeiro evento público após o anúncio da taxação de produtos brasileiros em 50% por Donald Trump, o presidente Lula (PT) apareceu com um boné com a frase "O Brasil é dos brasileiros". >