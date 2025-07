Os impactos do tarifaço de Trump na economia do Espírito Santo

Petróleo, aço, celulose, café e rochas ornamentais, todos com muito peso no Espírito Santo, estão entre os produtos mais vendidos pelo Brasil para os Estados Unidos. O Estado abriga o maior parque siderúrgico do país, é o terceiro maior produtor de petróleo, tem a segunda maior produção de café, responde por 80% da indústria nacional de rochas e está entre os principais polos de papel e celulose. Por tudo isso, o impacto da retaliação anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é muito maior no Estado do que na média do Brasil. Entenda: