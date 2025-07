Aumento de tarifa

Tarifaço de Trump: os itens vendidos para os EUA, maior parceiro comercial do ES

Os Estados Unidos foram destino de 33,9% das exportações capixabas no primeiro semestre de 2025; nova tarifa de 50% entra em vigor no dia 1º de agosto

Publicado em 10 de julho de 2025 às 10:06

Rochas ornamentais são destaque nas exportações do Espírito Santo Crédito: Divulgação

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifa de 50% aos produtos brasileiros pode acabar trazendo reflexos para a economia do Espírito Santo, já que 33,9% das exportações capixabas tiveram como destino o país norte-americano de janeiro a julho deste ano. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) mostram que o país norte-americano lidera há décadas como principal destino das mercadorias que saem dos portos capixabas.>

A medida anunciada pelo presidente norte-americano começa a valer no dia 1° de agosto e pode afetar, por exemplo, o setor de aço – que já é impactado com tarifas mais elevadas – e também rochas naturais, celulose e minérios, além de produtos do agro, como o café.>

Dados de comércio exterior do governo federal mostram que, de janeiro a julho deste ano, o Espírito Santo somou US$ 1,62 bilhão (cerca de R$ 9 bilhões) em exportações só para os Estados Unidos, um crescimento de 3,95% em relação ao mesmo período do ano passado. No lado contrário, as importações dos Estados Unidos somam US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões).>

Entre os produtos, os ligados ao setor de ferro e aço lideram as exportações, com 32%, seguido das rochas ornamentais, 25% (confira abaixo a tabela completa). >

>

Grande parte das mercadorias, R$ 1,09 bilhão, sai do Porto de Vitória, ainda segundo dados do governo federal. Outro infográfico mostra que os Estados Unidos lideram a compra das mercadorias exportadas pelo Espírito Santo.>

