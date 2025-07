Investimento de R$ 600 milhões

VLI passa a operar transporte de carga geral na Vitória a Minas

Investimentos incluem a aquisição de locomotivas e vagões; com novo modelo de atuação na ferrovia, previsão é contratar ainda 100 pessoas no Espírito Santo

A empresa vai iniciar a sua primeira operação como Agente Transportador Ferroviário de Cargas (ATF-C), autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Para a atividade, foram abertas 700 vagas de emprego, sendo 350 no Espírito Santo e 350 em Minas Gerais. No Estado, ainda restam cerca de 100 vagas a serem preenchidas.>

A VLI já operava cargas na EFVM, via direito de passagem, mas o transporte de carga geral era feito por locomotivas e maquinistas da Vale ao longo da ferrovia, em fluxos com origem e destino no sistema portuário do Espírito Santo.>

A companhia detalhou que, com a mudança do formato, aprovada em 2022 pelo governo federal , profissionais e material rodante da VLI poderão prestar diretamente o serviço para carga geral ao longo da EFVM. >

Anualmente, são transportadas cerca de 22 milhões de toneladas de carga de clientes VLI na EFVM. O fluxo compõe o chamado Corredor Leste da companhia, formado também pelo trecho da Ferrovia Centro-Atlântica com origem no Triângulo Mineiro.>

“Este novo modelo do ATF-C não altera as obrigações contratuais da Vale enquanto concessionária da Estrada de Ferro Vitória a Minas, especialmente as responsabilidades financeiras, de investimentos, de prestação de informação e de manutenção da infraestrutura ferroviária, assim como o transporte de passageiros, cargas gerais e minério de ferro. Mantemos nosso compromisso com nossos empregados e com a sociedade”, diz João Falcão, diretor da Estrada de Ferro Vitória a Minas.

