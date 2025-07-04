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Fusão

Empresas se unem para dobrar produção de petróleo em terra no ES

Azevedo & Travassos Energia anunciou fusão com joint venture formada pela Petro-Victory Energy e a BlueOak Investments, que  assumiu campos de Lagoa Parda e Lagoa Parda Norte em fevereiro
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 jul 2025 às 16:07

Publicado em 04 de Julho de 2025 às 16:07

Polo Lagoa Parda pertence a Imetame Energia
Polo Lagoa Parda foi vendido para a Azevedo & Travassos Energia Crédito: Imetame | Reprodução

Correção

07/07/2025 - 2:10
A versão anterior dessa reportagem trazia a informação de que campos de petróleo em Linhares, no Norte do Espírito Santo tinham sido revendidos, mas o memorando de entendimento assinado prevê uma fusão entre a Petro-Victory Energy (operadora atual) com a Azevedo & Travassos Energia, com prazo de ser fechado em cerca de 120 dias. O título e o texto foram corrigidos.
A operadora brasileira independente de petróleo e gás Azevedo & Travassos Energia anunciou a fusão com a Petro-Victory Energy a partir de memorando de entendimento vinculante assinado na semana passada. Com a união das empresas, um dos objetivos é ampliar a produção de um grupo de campos petrolíferos na Bacia do Espírito Santo, na região de Linhares, no Norte do Estado.
Os campos e blocos exploratórios no Estado estão em um pacote de ativos que tinham sido adquiridos pela PetroVictory Energy em fevereiro, ao assumir a Capixaba Energia em parceria com a Blue Oak Investimentos. A previsão é que o momento de entendimento seja fechado em 120 dias, informou a Petro-Victory Energy.
A partir do negócio, a nova operadora quer dobrar em curto prazo a produção de petróleo dos campos no Norte do Espírito Santo, que atualmente está em torno de 400 barris por dia, o que deverá ser garantido com investimentos planejados.
Com o negócio, que inclui também áreas na bacia Potiguar, a Azevedo & Travassos Energia assume as atividades da PetroVictory Energy no país. O valor total da operação foi de US$ 35,7 milhões, o equivalente a R$ 193,4 milhões.
Campos de petróleo no ES são revendidos e novo dono quer dobrar produção
A Azevedo & Travassos Energia detalhou que, na Bacia do Espírito Santo, a parceria com a Blue Oil – da gestora Blue Oak – é voltada para a revitalização de campos de exploração de petróleo de Lagoa Parda e Lagoa Parda Norte, bem como o desenvolvimento da produção dos campos de Batuíra e Águia Real.

Outros ativos da empresa no país

Entre os ativos estão os campos de Andorinha, Alto Alegre, Trapiá e São João, além de 34 blocos exploratórios na própria Bacia Potiguar. Os ativos pertencentes à PVE na Bacia Potiguar somam 1,7 milhão de barris de óleo equivalente provado.
A empresa também terá participação nos 12 campos adquiridos pela Petro-Victory da Brava Energia em fevereiro, reforçando ainda mais sua atuação no Estado.
Além da Potiguar, a operação engloba a Bacia Barreirinhas, no Maranhão. Nela, o campo de São João integra uma parceria com a Eneva, a maior operadora privada de gás natural do Brasil.
A transação amplia a atuação da Azevedo & Travassos Energia em outras bacias brasileiras, fortalecendo a presença das operadoras independentes no país.
Com a integração desses ativos ao portfólio que já é operado pela subsidiária da Azevedo & Travassos Energia, a Phoenix Óleo e Gás, a expectativa é de ganhos operacionais, mais investimentos locais e geração de empregos diretos e indiretos.

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