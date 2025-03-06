A Capixaba Energia, empresa produtora de petróleo em terra no Norte do Espírito Santo, foi vendida por R$ 105 milhões para a canadense Petro-Victory Energy e BlueOak Investments, que tem sede na Polônia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (6) pelas empresas compradoras, que formaram uma joint venture para o negócio.
A aquisição inclui quatro campos de petróleo na Bacia do Espírito Santo (incluindo o Lagoa Parda), além de dois blocos exploratórios próximos a grandes produtores. Atualmente, a produção gira em torno de 400 barris de óleo por dia, sendo 88% petróleo, com expectativa de crescimento significativo nos próximos 12 a 18 meses.
A transação deve ser concluída no segundo trimestre de 2025. Segundo informações divulgadas pela Petro-Victory, a Capixaba Energia gera um fluxo de caixa robusto e possui ativos de infraestrutura essenciais, posicionando a Petro-Victory e a BlueOak para um crescimento acelerado no setor onshore de petróleo e gás do Brasil.
As compradoras explicaram, em comunicado, os termos da parceria. Na compra da Capixaba Energia, a BlueOak financiará 100% da aquisição e será a controladora, enquanto a Petro-Victory será a operadora. A expectativa da parceria é maximizar a produção, melhorar as taxas de recuperação e otimizar os custos operacionais.
Parceria estrangeira compra petroleira do Norte do ES por R$ 105 milhões
A Petro-Victory atua no Brasil desde 2016 e, atualmente, tem 38 concessões em porção onshore em bacia no Nordeste do país.
A Petro-Victory começará com uma participação acionária nominal no fechamento da transação e aumentará para 20% e depois 50%, à medida que certos marcos forem atingidos. A empresa não precisará injetar capital adicional para atingir essa participação acionária relevante e será remunerada pela operação dos ativos.
Agora vendida, a Capixaba Energia tinha a Imetame Energia com 50% da participação acionária, sendo a outra metade pertencente à EnP Energy Platform.
"Estou muito satisfeito em anunciar nossa primeira aquisição em parceria com a BlueOak. A aquisição da Capixaba Energia representa um marco estratégico em nossa expansão, estabelecendo um centro de produção e expertise na região do Espírito Santo. Essa aquisição fortalece nossa posição no Brasil, consolidando a Bacia do Espírito Santo como uma área-chave para o crescimento da produção, complementando nossa presença já estabelecida nas Bacias de Barreirinhas e Potiguar. Estamos ansiosos para desbloquear todo o potencial desses ativos e gerar valor sustentável ao lado da BlueOak", comentou Richard F. Gonzalez, CEO da Petro-Victory, no comunicado.
Para Meton Morais, CEO da BlueOak, o Brasil é um mercado cada vez mais atrativo para investimentos em petróleo e gás e, atualmente, há mais vendedores do que compradores de ativos onshore.
"A Bacia do Espírito Santo apresenta uma oportunidade única de consolidação, já que não há um grande player estruturado e capitalizado investindo no desenvolvimento desses ativos. Estamos confiantes no sucesso dessa parceria com a Petro-Victory para impulsionar o crescimento e criar valor sustentável por meio da excelência operacional e alocação disciplinada de capital", afirma.