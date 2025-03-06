Parceria estrangeira compra petroleira do Norte do ES por R$ 105 milhões

Capixaba Energia produz petróleo no Norte do ES Crédito: Divulgação

A Capixaba Energia, empresa produtora de petróleo em terra no Norte do Espírito Santo , foi vendida por R$ 105 milhões para a canadense Petro-Victory Energy e BlueOak Investments, que tem sede na Polônia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (6) pelas empresas compradoras, que formaram uma joint venture para o negócio.

A aquisição inclui quatro campos de petróleo na Bacia do Espírito Santo (incluindo o Lagoa Parda), além de dois blocos exploratórios próximos a grandes produtores. Atualmente, a produção gira em torno de 400 barris de óleo por dia, sendo 88% petróleo, com expectativa de crescimento significativo nos próximos 12 a 18 meses.

A transação deve ser concluída no segundo trimestre de 2025. Segundo informações divulgadas pela Petro-Victory, a Capixaba Energia gera um fluxo de caixa robusto e possui ativos de infraestrutura essenciais, posicionando a Petro-Victory e a BlueOak para um crescimento acelerado no setor onshore de petróleo e gás do Brasil.

As compradoras explicaram, em comunicado, os termos da parceria. Na compra da Capixaba Energia, a BlueOak financiará 100% da aquisição e será a controladora, enquanto a Petro-Victory será a operadora. A expectativa da parceria é maximizar a produção, melhorar as taxas de recuperação e otimizar os custos operacionais.

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A Petro-Victory atua no Brasil desde 2016 e, atualmente, tem 38 concessões em porção onshore em bacia no Nordeste do país.

A Petro-Victory começará com uma participação acionária nominal no fechamento da transação e aumentará para 20% e depois 50%, à medida que certos marcos forem atingidos. A empresa não precisará injetar capital adicional para atingir essa participação acionária relevante e será remunerada pela operação dos ativos.

Agora vendida, a Capixaba Energia tinha a Imetame Energia com 50% da participação acionária, sendo a outra metade pertencente à EnP Energy Platform.

"Estou muito satisfeito em anunciar nossa primeira aquisição em parceria com a BlueOak. A aquisição da Capixaba Energia representa um marco estratégico em nossa expansão, estabelecendo um centro de produção e expertise na região do Espírito Santo. Essa aquisição fortalece nossa posição no Brasil, consolidando a Bacia do Espírito Santo como uma área-chave para o crescimento da produção, complementando nossa presença já estabelecida nas Bacias de Barreirinhas e Potiguar. Estamos ansiosos para desbloquear todo o potencial desses ativos e gerar valor sustentável ao lado da BlueOak", comentou Richard F. Gonzalez, CEO da Petro-Victory, no comunicado.

Para Meton Morais, CEO da BlueOak, o Brasil é um mercado cada vez mais atrativo para investimentos em petróleo e gás e, atualmente, há mais vendedores do que compradores de ativos onshore.