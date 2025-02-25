Lideranças vão discutir ações de desenvolvimento do ES até 2035

Palácio Anchieta, em Vitória, sede do governo do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Será realizada nesta quarta-feira (26) mais uma etapa da construção do plano que pretende estabelecer ações de desenvolvimento do Espírito Santo até o ano de 2035. Batizada de “Plano ES 500 anos”, a iniciativa conta com a colaboração do governo estadual, do setor empresarial, de lideranças capixabas e da sociedade civil.

A expectativa é que o evento “ES500 Encontros: seu lugar na história que estamos escrevendo”, reúna mais de 400 participantes. Na programação, estão previstos palestras e painéis temáticos. Conforme os organizadores, o encontro ocorrerá em formato híbrido e gratuito, porém com vagas limitadas no formato presencial.

Três dos painéis constantes da programação vão abordar temas considerados fundamentais para o desenvolvimento do Espírito Santo.

Especialistas renomados debaterão um novo modelo econômico sustentável, cuidado integral, polo de competências e sociedade digital em palestras. O ES 500 Encontros é parte do plano ES 500 Anos, uma iniciativa do Espírito Santo em Ação e do governo do Estado, com apoio da Petrobras.

Futuro do Estado e troca com outros setores

O presidente do Espírito Santo em Ação, Nailson Dalla Bernadina, afirma que o evento representa o compromisso com o futuro do Estado por meio de trocas com diversos setores.

“O ES 500 Anos tem o objetivo de contribuir para um Estado mais inovador, dinâmico e sustentável. O evento representa um marco nesse caminho, unindo setor empresarial, sociedade e governo na construção de um futuro próspero. Acreditamos que, com diálogo e cooperação, podemos superar desafios e impulsionar o desenvolvimento do Espírito Santo”, pontua.

O Plano ES 500 Anos resulta da participação de toda a sociedade na revisão do futuro do Estado. O secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, afirma que o plano é um movimento estratégico transformador, além de ser um evento importante.

“O Espírito Santo possui uma sólida cultura de planejamento, que tem sido fundamental para os avanços e conquistas do Estado nos últimos anos. Agora, com o ES 500 Anos, temos a oportunidade de fortalecer ainda mais essa trajetória, unindo sociedade e instituições em torno de um objetivo comum: impulsionar o crescimento do Estado e melhorar, de forma sustentável, a qualidade de vida da população capixaba”, afirma.

Cinco missões estratégicas

A metodologia do Plano ES 500 Anos, desenvolvida pela consultoria Symnetics, é baseada em uma abordagem orientada por missões. O objetivo é criar um planejamento de longo prazo para enfrentar desafios sociais com objetivos claros e prazos definidos.

Em 2024, foram realizadas 10 oficinas regionais, um evento sobre Tecnologias Emergentes, 34 oficinas de trabalho e mais de 120 entrevistas com especialistas. No total, participaram mais de 1.700 pessoas. Como resultado, cinco missões foram definidas para o Plano ES 500 Anos. São elas:

Economia, diversificada, inovadora e sustentável; Polo de competências; Cuidado Integral; Sustentabilidade e Resiliência Climática; ES ágil e inteligente.

Programação

8h – Credenciamento;

8h30 – Abertura Institucional e Contextualização ES 500 Anos;

9h30 – Painel: Economia Diversificada, inovadora e sustentável, com Rogerio Salume, Rogério Faleiros e Felipe Rigoni;

11h – Painel: Cuidado Integral, com Claudia Monteiro, Ethel Maciel, Veveu Arruda e Alberto Kopittke;

12h20 – Intervalo;

13h30 – Painel: Polo de Competências e Sociedade Digital, com Vitor de Angelo, Luisa Passeto e Ricardo Henriques;

15h - Assinatura do Pacto pelo ES500 com a presença do governador Renato Casagrande e demais autoridades;

16h - Lançamento da Comunidade ES500;

17h – Coffee de encerramento.

Serviço: