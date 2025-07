Mercado automotivo

Nova marca chinesa vai importar carros elétricos pelo Espírito Santo

Nos próximos meses chegarão ao país, pelo Porto de Vitória, modelos de marca especializada em veículos comerciais 100% elétricos

Publicado em 1 de julho de 2025 às 20:01

Van elétrica Farizon V6E vai chegar ao Brasil pelo Espírito Santo Crédito: Divulgação/Farizon

Principal porta de entrada dos carros elétricos no país, o Espírito Santo será destino de desembarque de mais uma montadora chinesa no Brasil. A partir de agosto, começarão a chegar as primeiras unidades da Farizon, que trará inicialmente para o país veículos comerciais, como duas vans e um modelo de caminhão pequenos, todos elétricos.>

A previsão da Farizon é começar a comercializar as unidades a partir de setembro. A empresa espera vender neste ano cerca de 500 unidades dos três modelos. O primeiro lote, que chegará em meados de agosto da China pelo Porto de Vitória, conterá cerca de 200 unidades.>

A Farizon chega já com três modelos que serão comercializados no País: duas vans (a V6E e a SuperVAN de 8m³ e de 11 m³) e um caminhão pequeno, o H9E, em duas configurações, de seis e oito toneladas. >

Os três modelos são elétricos e voltados para o transporte urbano, também chamado de last mile (última milha), ou seja, trajetos mais curtos e essencialmente dentro das cidades. >

SuperVan é modelo da Farizon elétrico voltado para entregas Crédito: Divulgação/Farizon

O lançamento dos veículos no Brasil foi feito durante a Eletrocar Show 2025, feira voltada para o segmento da eletromobilidade que aconteceu em São Paulo, no Distrito Anhembi, entre os dias 23 e 26 de junho. No Brasil, o grupo Timber é o representante oficial da Farizon, uma marca que pertence ao grupo chinês Geely e é especializada em veículos comerciais 100% elétricos.>

Ainda de acordo com informações da Farizon, neste primeiro momento, os produtos da marca serão comercializados nas nove filiais do Grupo Timber distribuídas em cinco Estados. Os pontos de venda estão sendo readequados para atender aos requisitos necessários para a operação: Curitiba e Marialva (PR), Lages e Palhoça (SC), Pelotas, Guaíba e Capão do Leão (RS), Três Lagoas (MS) e Curvelo (MG). Além disso, o grupo terá uma concessionária modelo na cidade de Curitiba (PR).>

