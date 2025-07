Organização do Estado

'Espírito Santo é exemplo para o Brasil', diz presidente da Gerdau

Empresário elogiou o Plano ES 500 Anos, lançado nesta quinta-feira (3) e criado para pensar o futuro do Estado nos próximos 10 anos

Publicado em 3 de julho de 2025 às 15:03

O empresário Jorge Gerdau em evento realizado nesta quinta-feira (3) Crédito: Ricardo Medeiros

O empresário Jorge Gerdau, presidente da Gerdau, uma das maiores produtoras de aço do país, afirmou que o Espírito Santo é um exemplo para o Brasil em relação a planejamento estratégico pensado conjuntamente pelos setores público e privado. A análise foi feita em um encontro do ES em Ação com a Rede Empresarial do Estado, na manhã desta quinta-feira (3), na sede da Rede Gazeta, em Vitória.>

O evento antecedeu o lançamento do Plano ES 500 anos, documento com diretrizes para estabelecer o planejamento do Estado nos próximos 10 anos.>

“O Espírito Santo, no meu entender, tem dado um exemplo de visão estratégica no processo de gestão, seja privado, seja público. O ES em Ação, essa entidade, faz isso. E também a atitude do governo do Estado, tendo esse diálogo em conjunto, consegue definir seus métodos. Agora será lançado o projeto ES 500, pensando no planejamento do Estado até 2035, é um exemplo que eu gostaria que fosse repetido no Brasil todo”, declarou.>

O Espírito Santo, por conjunturas históricas, conseguiu fazer essa mobilização da comunidade, a estrutura do governo apoiando isso e, ao mesmo tempo, o empresariado também estudando a orientação estratégica, uma situação diferente do país. O Espírito Santo está de parabéns Jorge Gerdau Presidente da Gerdau

Na avaliação do empresário, o maior problema do Brasil é a falta de um planejamento para definir as metas para o futuro. “Esse debate, essa análise, com a visão estratégica, é que vai nos possibilitar retomar um crescimento que não fique somente proporcional ao crescimento da população.”>

Terceiro planejamento estratégico feito no ES

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) também participou do evento e disse que o ES 500 Anos é o terceiro ciclo de planejamento feito no Estado ao longo dos últimos 30 anos.>

“É uma trajetória de muito trabalho, de muita dedicação. Juntamos a capacidade de mobilização; esse plano e todos os outros têm um traço em comum. São feitos com base numa ampla escuta. Essa escuta produz um diagnóstico, e esse diagnóstico aponta o tamanho do problema, o tamanho do desafio para que você possa indicar as trilhas e os caminhos que precisam ser seguidos. E uma das coisas que têm sido chave nesses planos todos é que, independentemente do governo e do governado, esses planos foram, de certa forma, apropriados pelo governo, pela sociedade civil, porque são projetos de sociedade, e não para esse ou aquele governo. E olhando em perspectiva onde nós estávamos e onde nós estamos, nós evoluímos muito.”>

O presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, por sua vez, afirmou que o planejamento feito no Espírito Santo tem sido referência para outros Estados do país.>

“Hoje, a gente tem aí vários Estados tomando o Espírito Santo como referência de desenvolvimento sustentável. É um momento adequado para a gente pensar um novo salto de desenvolvimento, olhando para o futuro, para os próximos 10 anos até 2035, aonde a gente quer chegar com o Estado do Espírito Santo. Tenho certeza que a gente vai melhorar ainda mais esses indicadores, reforçando a posição do Espírito Santo como Estado luz no Brasil.”>

Encontro de lideranças para o desenvolvimento do Estado

Jorge Gerdau participou do encontro de lideranças promovido pelo ES em Ação e a Rede Empresarial do Espírito Santo nesta quarta-feira (3).>

O evento reuniu representantes de instituições do terceiro setor com reconhecimento nacional, como o Instituto Ayrton Senna, Ensina Brasil, Aprender Cultura, Instituto Millenium, GEMTE, entre outras entidades. >

O encontro acontece no mesmo dia da apresentação e lançamento do Plano ES 500 anos para a sociedade. O objetivo é aproveitar o diálogo amplo social sobre a visão de futuro para o Espírito Santo para promover a integração, a articulação e o fortalecimento de redes colaborativas entre instituições locais e nacionais. >

