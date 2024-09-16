VLI compra 7 locomotivas para ampliar transporte de cargas entre ES e Minas

VLI adquire locomotivas para transporte de cargas ao Espírito Santo Crédito: Divulgação

O anúncio foi feito durante reunião com a Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) , na semana passada, em Brasília, e o investimento ocorre no âmbito do primeiro Acordo de Transporte Ferroviário (ATF) dentro do país.

A VLI tem concessões que cobrem mais de 8 mil quilômetros de trilhos, incluindo a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e a Ferrovia Norte-Sul (FNS), sendo uma das líderes do setor ferroviário brasileiro. O novo investimento nas operações em Vitória-Minas visa a uma nova fase de crescimento da empresa.

A ferrovia, atualmente sob controle da Vale, transporta grandes volumes de minério de ferro e a entrada da VLI promete diversificar o transporte de cargas na região, fortalecendo o corredor logístico nacional.

Segundo informações da ANTT, a compra das sete locomotivas para a operação na Vitória a Minas reforça a estratégia da VLI de diversificação de modais e ampliação do transporte de cargas além do minério de ferro, que domina a malha ferroviária.

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Para o CEO da VLI Multimodal S.A., Fábio Marchiori, com a adição dessas locomotivas a empresa espera aumentar a capacidade de transporte de cargas diversificadas, consolidando sua estratégia de ampliar a interligação das regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. "O objetivo é criar mais rotas eficientes para o escoamento de grãos, combustíveis e outros produtos essenciais para a economia do país", destaca.

Renovação de concessão da FCA

O anúncio ocorre em meio ao processo de renovação da concessão da FCA, atualmente operada pela VLI. O atual contrato tem término previsto para 2026. A proposta para renovação estende-se por 30 anos, contemplando investimentos de quase R$ 24 bilhões.

A ferrovia possui uma extensão de 7.856,8 km, atravessando os estados de Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e o Distrito Federal. A renovação inclui quase 5.725 km de trilhos e abrange os corredores Centro-Leste, Centro-Sudeste, Minas-Bahia e Minas-Rio.

Para esse processo, serão realizadas audiências públicas nas regiões onde a ferrovia passa. No Espírito Santo, a reunião será realizada em Vitória, no dia 2 de outubro, na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), segundo informações da ANTT.

A renovação antecipada da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica poderá aumentar em 63% o volume de cargas movimentadas no Espírito Santo por meio de fluxos de importação e exportação por onde a VLI – controladora da FCA – transporta cargas como grãos, fertilizantes e celulose, além de insumos e produtos acabados da indústria siderúrgica. A estimativa foi feita a partir de um estudo.

“O Espírito Santo é uma rota estratégica para as operações da VLI, por ser um Estado com forte vocação portuária. Renovar antecipadamente a concessão significa viabilizar investimentos para fomento do transporte de cargas pelo modal ferroviário, favorecendo diretamente o incremento da movimentação nos portos capixabas, estimulando a economia e a geração de emprego e renda do Espírito Santo”, afirma Fábio Marchiori, CEO da VLI.