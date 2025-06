Ferrovia Centro Atlântica: VLI refaz proposta e governo do ES muda humor sobre renovação

Operação da VLI Logística no Espírito Santo. Crédito: Divulgação/VLI

A VLI Logística, concessionária responsável pela Ferrovia Centro Atlântica até meados de 2026, fez uma nova proposta ao governo federal em mais uma tentativa de conseguir a renovação antecipada de uma das maiores estruturas ferroviárias do país, responsável pela integrar e ligar os estados do Brasil Central às vias que chegam aos portos do litoral. O Espírito Santo é diretamente interessado no tema porque a FCA faz, na Grande Belo Horizonte, conexão com a Vitória-Minas, que é a única ferrovia operacional do Estado. Ou seja, boa parte do trânsito ferroviário do Espírito Santo depende das cargas da FCA, que tem mais de 7 mil quilômetros.

O governador Renato Casagrande esteve, há poucos dias, com o Ministro dos Transportes, Renan Filho, e ouviu que a proposta da VLI foi refeita e que o novo documento contempla o contorno de Belo Horizonte, um pedido capixaba que visa dar mais competitividade à estrutura que deságua nos portos do Estado. "Nosso pedido original era o Contorno da Serra do Tigre (em Minas Gerais), mas fomos convencidos de que ficava muito caro, não tinha viabilidade, por isso, apresentamos uma nova proposta: levar a ferrovia até Pirapora (Noroeste de Minas) para trazer mais carga do agro e melhorar a passagem por Belo Horizonte. Pirapora já estava nos planos e o contorno de Belo Horizonte foi incluído. O ministro Renan disse que a proposta melhorou, tivemos esses avanços observando o Espírito Santo e agora estamos aguardando a decisão final. O Ministério dos Transportes ainda está tratando de outros temas, mas, ficando assim para o Espírito Santo, apoiaremos a renovação antecipada com a VLI", disse o governador na abertura do InfraLeste, fórum de logística organizado pela Findes.

Trata-se de uma revisão. Em março, diante de uma proposta (apresentada no final de 2024) considerada insatisfatória pelos governos do Estado e federal, o vice-governador Ricardo Ferraço disse que, se nada mudasse, o governo capixaba defenderia uma nova licitação da FCA (na renovação antecipada, como deseja a VLI, não há disputa, em uma nova licitação, o ativo fica disponível para o mercado). Uma das principais reclamações era de que 90% dos investimentos previstos para o Corredor Leste (que é o que movimenta cargas entre o Brasil Central e os portos do Espírito Santo) iriam para material rodante (locomotivas e vagões) e apenas 10% em infraestrutura, em novas tecnologias capazes de expandir a capacidade do trecho, que é o mais importante.

"O ministro Renan disse para o governador que houve uma revisão, que o contorno de Belo Horizonte - um investimento de R$ 2 bilhões - foi incluído e que a proposta como um todo melhorou. Diante disso, com as questões do Estado encaminhadas, o governo do Espírito Santo apoia a renovação. Claro, vamos esperar tudo ficar oficial, mas é a posição de momento. Também estamos negociando investimentos na modernização do ramal Piraqueaçu (entre João Neiva e Aracruz), mas isso depende de um investimento cruzado com a Vale, que é a concessionária responsável pela Vitória-Minas", detalhou Ferraço.

A Gazeta integra o Saiba mais