Ferraço sobre renovação de ferrovia: "se a VLI mantiver proposta, o ES vai defender nova licitação"

"A VLI tinha ficado de revisar a proposta original, mas eu ainda não tive acesso ao novo documento. Não sei em que pé está. O que posso afirmar é que, se a VLI mantiver o que foi colocado na primeira proposta, o Espírito Santo defender a realização de uma nova licitação. Da maneira como está posto, a proposta só é boa para a VLI. Não vejo nenhuma vantagem para o Brasil e para o Espírito Santo na renovação, o interesse público não está sendo considerado. É legítimo que a VLI observe os seus interesses, mas também é legítimo que o Estado do Espírito Santo se oponha ao que está sendo colocado", disparou o vice-governador, nesta quarta-feira (26), no lançamento do projeto Belezas do Sul, da Rede Gazeta, realizado em Cachoeiro de Itapemirim.