Ferraço sobre renovação de ferrovia: "se a VLI mantiver proposta, o ES vai defender nova licitação"

O vice-governador Ricardo Ferraço afirmou que o governo do Espírito Santo defenderá uma nova licitação e, portanto, uma nova concessionária, caso a VLI Logística, atual responsável pela Ferrovia Centro Atlântica e que deseja renovar o acordo, mantenha a sua proposta original de investimentos para a via nos próximos 30 anos. Os capixabas já tinham deixado claro o seu descontentamento nas audiências públicas realizadas no final do ano passado
e, agora, após o secretário Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo Cezar Ribeiro, dizer que a proposta foi "insuficiente"
, contam com uma companhia de muito peso no rol de insatisfeitos: a do governo federal. O Espírito Santo é diretamente interessado nos rumos que serão dados à concessão porque a FCA traz carga do Brasil Central para os portos daqui.
"A VLI tinha ficado de revisar a proposta original, mas eu ainda não tive acesso ao novo documento. Não sei em que pé está. O que posso afirmar é que, se a VLI mantiver o que foi colocado na primeira proposta, o Espírito Santo defender a realização de uma nova licitação. Da maneira como está posto, a proposta só é boa para a VLI. Não vejo nenhuma vantagem para o Brasil e para o Espírito Santo na renovação, o interesse público não está sendo considerado. É legítimo que a VLI observe os seus interesses, mas também é legítimo que o Estado do Espírito Santo se oponha ao que está sendo colocado", disparou o vice-governador, nesta quarta-feira (26), no lançamento do projeto Belezas do Sul, da Rede Gazeta, realizado em Cachoeiro de Itapemirim.
"A VLI está propondo, e nós mostramos isso no final do ano passado,
colocar 90% dos investimentos previstos para o Corredor Leste (que é o que movimenta cargas entre o Brasil Central e os portos do Espírito Santo) em material rodante (locomotivas e vagões) e apenas 10% em infraestrutura, em novas tecnologias capazes de expandir a capacidade do trecho, que é o mais importante. E, com um detalhe, a maior parte desses investimentos viria nos últimos anos da concessão. Isso não interessa ao Espírito Santo, isso não privilegia os investimentos que estão sendo feitos nos portos capixabas".
A Ferrovia Centro Atlântica tem mais de 7 mil quilômetros e corta oito estados. Ela faz a integração e a ligação do Brasil Central com os portos do litoral, inclusive os do Espírito Santo. O contrato da VLI, que pretende a renovação antecipada, vence em meados de 2026. A proposta da concessionária para os próximos 30 anos de concessão pode chegar aos R$ 30 bilhões.