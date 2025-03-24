Missão Vietnã: as vantagens do café do ES e os deveres de casa a serem feitos

Plantação de café no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Conta Café

Empresários, executivos e representantes do governo do Espírito Santo - entre eles o vice-governador, Ricardo Ferraço, e o secretário da Agricultura, Enio Bergoli - estiveram no Vietnã, maior produtor de café conilon do mundo, e voltaram de lá com algumas lições. A maior delas é destravar a infraestrutura logística para escoar a produção. "O que eles estão fazendo lá, em termos de ferrovia e portos, é algo extraordinário. São bilhões de dólares em infraestrutura, que vão dar muito mais competitividade à economia deles e, claro, à cadeia do café. O Vietnã é o maior produtor de conilon do mundo e o Brasil é o segundo, sendo que 70% da produção brasileira fica no Espírito Santo. Portanto, o nosso principal competidor está investindo forte, não podemos ficar para trás, temos que destravar os nossos projetos. Neste caso, os aportes no Espírito Santo, pelo tamanho da produção local, mudam a realidade do negócio em todo o Brasil", argumenta Ferraço.

Por outro lado, da porteira para dentro os brasileiros estão à frente dos vietnamitas. "Estamos alguns bons anos à frente no que diz respeito à tecnologia utilizada nas lavouras. Falo em utilização e geração de conhecimento e tecnologia para melhorar a quantidade e a qualidade da produção. Temos uma cadeia organizada de pesquisa e desenvolvimento, isso é extremamente relevante para chegar onde chegamos e para nos levar ainda mais para frente. Se juntarmos Incaper, Ufes e Ifes, a geração de conhecimento para a produção de conilon é algo fantástico. Além disso, os nossos produtores têm uma ótima capacidade de absorver a inovação e levar isso para a ponta. Além disso, praticamente não há mecanização e os métodos de irrigação, no Vietnã, são precários, bem diferente da nossa realidade. A competitividade e produtividade das nossas lavouras é muito superior", sublinhou Enio Bergoli.