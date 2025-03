Vendas da Leroy Merlin crescem acima da média no ES e grupo aposta em expansão

Em 2024, a operação da Leroy Merlin no Espírito Santo (loja física de Vitória e e-commerce) obteve um dos cinco melhores resultados do Brasil, com expansão de 15% nas vendas. O movimento do e-commerce avançou 40% e também está entre os cinco do país. Os bons resultados do Espírito Santo abriram os olhos dos franceses do Grupo Adeo, dono da Leroy Merlin. No ano passado, eles iniciaram um investimento de R$ 140 milhões em uma loja da Obramax, outra marca dos franceses, em Cariacica. A inauguração está prevista para o segundo semestre. Novas expansões no Estado estão no radar.