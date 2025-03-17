Apagão de mão de obra, uma dor de toda a economia. O que fazer?

A fala dos dois aponta para uma dor bem democrática. Vai da enorme Petrobras aos pequenos empreendedores. Quem deu uma pequena rodada, durante o verão, por restaurantes, bares e hotéis, e conversou sobre o andamento dos negócios com os proprietários, certamente ouviu a seguinte reclamação logo no começo do papo: "a mão de obra está muito difícil".

"Estamos vivendo um problema que é grave no Brasil, mas que está acontecendo no mundo todo: mão de obra e prestação de serviços escassos. Não é algo de simples solução, exige a participação da sociedade como um todo - governos, entidades, empresas, famílias e etc - e não é rápido. Além dos nossos tradicionais problemas, formação básica ruim e falta de técnicos, o contexto também desafia bastante. A tecnologia e os processos estão mudando muito e com muita velocidade, é um complicador. No curto prazo, precisaremos fazer parcerias para qualificar com assertividade e velocidade, além disso, temos de trazer as pessoas que estão à margem desse processo, que querem trabalhar, mas não sabem como entrar. É muita gente", assinalou o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Paulo Baraona.