Faturamento da Nater Coop avança quase 40% e bate em R$ 2,6 bi

O faturamento da Nater Coop, uma das maiores cooperativas do agronegócio capixaba,
cresceu 39% em 2024, alcançando os R$ 2,6 bilhões. A ampliação do movimento de café e a forte elevação dos preços do produto empurraram as receitas. O aumento do número de lojas de insumos agropecuários, 42 ao todo, e a diversificação da produção de lácteos da Veneza também ajudaram. Por outro lado, ao mesmo tempo que a elevação dos preços do café puxou o faturamento para cima,
o movimento pressionou as margens da cooperativa, que encerrou o ano com sobras de R$ 8 milhões, cerca de 50% abaixo do registrado em 2023. A elevação dos juros também atrapalhou a performance.
A Nater Coop, antiga Coopeavi, é um enorme complexo do agronegócio. São 24 mil cooperados e mais de 1,4 mil colaboradores. A instituição se relaciona com 30 mil produtores rurais. Além das 42 lojas de produtos agropecuários no Espírito Santo e em Minas Gerais, a cooperativa possui supermercados, postos de combustível e lojas de autoatendimento. Também fazem parte do sistema as marcas Veneza (alimentos), Rações Coope (Nutrição Animal), Liva (ovos), Pronova (café) e Vexgo (uma operação em conjunto com a Coopetranserrana).
Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop, sublinha os desafios vividos ao longo de 2024, destacadamente o avanço dos preços do café e as mudanças tecnológicas. “Expandimos nossas frentes de atuação, fortalecemos nossa governança e implementamos soluções tecnológicas que fortaleceram nossa competitividade e sustentabilidade”. O executivo disse olhar para 2025 com "otimismo e responsabilidade".
O mercado de café, a diversificação dos produtos da Veneza, a ampliação das lojas de insumo e as oportunidades de ganho de eficiência (caso da Vexgo, que é uma cooperativa de transporte) são as grandes apostas da Nater Coop.