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Agronegócio

Faturamento da Nater Coop avança quase 40% e bate em R$ 2,6 bi

A ampliação do movimento de café e a forte elevação dos preços do produto empurraram as receitas, mas também deram uma apertada nas margens

Publicado em 15 de Março de 2025 às 03:50

Públicado em 

15 mar 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sede da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá
Sede da Nater Coop, em Santa Maria de Jetibá Crédito: Divulgação/Nater Coop
O faturamento da Nater Coop, uma das maiores cooperativas do agronegócio capixaba, cresceu 39% em 2024, alcançando os R$ 2,6 bilhões. A ampliação do movimento de café e a forte elevação dos preços do produto empurraram as receitas. O aumento do número de lojas de insumos agropecuários, 42 ao todo, e a diversificação da produção de lácteos da Veneza também ajudaram. Por outro lado, ao mesmo tempo que a elevação dos preços do café puxou o faturamento para cima, o movimento pressionou as margens da cooperativa, que encerrou o ano com sobras de R$ 8 milhões, cerca de 50% abaixo do registrado em 2023. A elevação dos juros também atrapalhou a performance.
A Nater Coop, antiga Coopeavi, é um enorme complexo do agronegócio. São 24 mil cooperados e mais de 1,4 mil colaboradores. A instituição se relaciona com 30 mil produtores rurais. Além das 42 lojas de produtos agropecuários no Espírito Santo e em Minas Gerais, a cooperativa possui supermercados, postos de combustível e lojas de autoatendimento. Também fazem parte do sistema as marcas Veneza (alimentos), Rações Coope (Nutrição Animal), Liva (ovos), Pronova (café) e Vexgo (uma operação em conjunto com a Coopetranserrana).
Marcelino Bellardt, CEO da Nater Coop, sublinha os desafios vividos ao longo de 2024, destacadamente o avanço dos preços do café e as mudanças tecnológicas. “Expandimos nossas frentes de atuação, fortalecemos nossa governança e implementamos soluções tecnológicas que fortaleceram nossa competitividade e sustentabilidade”. O executivo disse olhar para 2025 com "otimismo e responsabilidade".
O mercado de café, a diversificação dos produtos da Veneza, a ampliação das lojas de insumo e as oportunidades de ganho de eficiência (caso da Vexgo, que é uma cooperativa de transporte) são as grandes apostas da Nater Coop. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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