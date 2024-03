Faturamento da Nater Coop avança 26% e bate em R$ 1,8 bilhão

A Nater Coop, antiga Coopeavi, bateu mais um recorde de faturamento em 2023. As receitas da cooperativa avançaram 26% em relação a 2022 e chegaram a R$ 1,81 bilhão. Os números serão anunciados neste sábado (16). Na comparação com 2021, quando o faturamento ficou em R$ 1,1 bi, a expansão é de 62%. O café foi o grande responsável pelo resultado. O produto, além de valorizado, ganhou mercado. Foram comercializadas (exportação e mercado interno) pouco mais de 1 milhão de sacas, 40% acima de 2022 e 93% acima de 2021.

“Trabalhamos com variados tipos de café, incluindo arábica e conilon de excelente qualidade, cafés especiais produzidos em regiões do Espírito Santo e de Minas Gerais, conilon descascado, enfim, uma gama diversificada de cafés produzidos por nossas famílias de cooperados, que atende as particularidades dos mercados de diferentes países”, assinala o diretor-geral da Nater Coop, Marcelino Bellardt.

Os números das exportações merecem destaque. Foram 123,8 mil sacas de café e 16,6 mil de pimenta-do-reino vendidos para fora, principalmente Europa e Ásia. O comércio internacional respondeu por 45% do faturamento da Nater Coop no ano passado. A pimenta começou a ser exportada em 2022.

O segundo melhor resultado da Nater Coop, em 2023, veio das lojas agropecuárias de Espírito Santo e de Minas Gerais. O faturamento do varejo respondeu por 28% no resultado final. Foram abertas, no ano passado, seis lojas em Colatina (ES), Iúna (ES), São Mateus (ES), Ervália (MG), Itueta (MG) e Simonésia (MG). Ao todo, a cooperativa encerrou o ano com 40 lojas.