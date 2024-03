Dona de grande área no Jockey de Itaparica, Argo acelera lançamentos

A Argo Construtora tem à disposição (propriedade e parcerias) uma área de 84 mil m² no Jockey de Itaparica, em Vila Velha, uma das regiões com o mercado imobiliário mais aquecido do Espírito Santo. De 2019 para cá, foram lançados cinco empreendimentos, um por ano. A intenção, diante do aumento da procura e da queda dos juros, é acelerar e chegar a um lançamento a cada seis meses ao longo dos próximos sete anos. A previsão é de 17 torres naquele espaço.

O primeiro lançamento da fila será o Pier Boulevard, empreendimento com 239 unidades de dois quartos, no próximo dia 18. Na pré-venda as reservas chegaram a 76% das unidades."Estamos observando um apetite muito grande do mercado por aquela região. Nos últimos anos, somente a Argo vendeu mais de 1 mil unidades ali, os empreendimentos mais antigos, lançados em 2019, estão completamente negociados, os que foram lançados no segundo semestre do ano passado estão mais de 70% vendidos. Diante do cenário específico daquela região e de um cenário macro de queda de juros, resolvemos acelerar", explicou Alessandro Torezani, sócio da Argo.

Até agora, todos os lançamentos feitos pela construtora na região, vizinha ao Jockey Clube do Espírito Santo, foram com unidades de dois quartos. A intenção é começar a trabalhar também com três quartos. Com o desenvolvimento de empreendimentos como Taj e Costa Verde, os empresários enxergam uma importante valorização em curso.

Perspectiva do Pier Boulevard, lançamento da Argo no Jockey. Crédito: Divulgação

